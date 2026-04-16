Нещодавно виявлена ​​карта XVII століття проливає нове світло на життя Шекспіра. Завдяки їй дослідниці Люсі Манро вдалося вперше точно визначити місцерозташування лондонського будинку письменника, повідомляє AP News.

Де жив у Лондоні Вільям Шекспір?

Давно відомо, що драматург був власником будинку у районі Блекфраярс, що у центральному Лондоні. Навіть на одній з тутешніх будівель XIX століття було встановлено меморіальну дошку, на якій вказано, що драматург винаймав житло "неподалік" від цього місця.

Меморіальна табличка щодо місця проживання Вільяма Шекспіра / Фото AP

Раніше вважали, що Шекспір жив у домініканському монастирі XIII століття недалеко від сторожки. Але завдяки новому відкриттю ми тепер знаємо його точне місцерозташування, розмір і планування, а також те, які будівлі його оточували, каже авторка дослідження професорка шекспірознавства та літератури раннього Нового часу у Королівському коледжі Лондона Люсі Манро у коментарі CNN.

За її словами, вона виявила план району, датований 1668 роком, під час дослідження проєкту про місцеві театри у Лондонському архіві. Звіривши план з описами будинку, представленими у наукових працях, дослідниця зрозуміла, що натрапила на незаперечні докази його ммісцерозташування та планування.

Відповідно до відкриття Манро, розміри будинку Шекспіра були не величезними, але значними. Він був перебудований з колишнього середньовічного монастиря. На такий крок підштовхнув процес Розпуску монастирів, що відбувався у середині XVI століття за ініціативи короля Генріха VIII.

Сама будівля мала L-подібну форму та розміщувалася буквально над сторожкою та сусідніми будівлями, зокрема над таверною "Знак півня" (The Sign Of The Cock Tavern). Також на території колишнього монастиря розташовувався театр "Блекфраярс", співвласником якого був Шекспір.



План будинку Шекспіра, який знайшла Люсі Манро / Фото The London Archives, City of London Corporation

Маєток займав територію, яка зараз є східною частиною Айрленд-Ярд, нижньою частиною Бургон-стріт та частиною будівель за адресами Бургон-стріт, 5 і Сент-Ендрюс-Хілл, 5. Таким чином, тепер можна з упевненістю сказати, що вищевказана синя меморіальна таблиця розташована не просто поблизу лондонського будинку Шекспіра, а фактично на цьому самому місці, повідомляє Euronews.

Будинок Шекспіра на карті Лондона: дані Google Maps

Яка історія цього будинку?

Як зазначає Манро, Шекспір купив цей будинок у 1613 році. Тоді Блекфраярс був престижним районом, хоча з часом його населення ставало дедалі різноріднішим. Тут жили як і представники вищих верств суспільства, так і ремісничих професій. Останніх ставало все більше та більше.

Однак, на її думку, письменник не купував маєток заради фінансової вигоди.

"Якби він купував нерухомість просто як інвестицію, то міг би це зробити в іншому районі Лондона. А таких місць тоді було багато", – вважає вона.

За 3 роки після купівлі будинку в Лондоні, у 1616-му, 52-річний драматург помер у своєму маєтку у Стретфорді. Це був прекрасний сімейний будинок. На його будівництво він витратив прибуток від своїх п'єс.

А щодо лондонського маєтку, то Шекспір заповів його своїй старшій дочці Сюзанні. Будівля залишалася у володінні родини ще пів століття, поки у 1665 році її не продала онука письменника Елізабет Холл Неш Барнард – донька Сюзанни. А через рік будинок згорів ущент під час Великої лондонської пожежі, яка знищила більшу частину середньовічного міста.

За інформацією Королівського коледжу Лондона, упродовж останнього століття у будівлях, збудованих на місці маєтку Шекспіра, розміщувалися:

друкарня Judd and Co.;

компанія Stoer Brothers & Coles,

виробник друкарських фарб;

Національна книжкова асоціація; б

удівельна фірма Heeps, Willard & Co.;

гуртові торговці килимами Humphries and Taplings.

Крім того, останнім часом тут можна було знайти офіси дипломованих землемірів та інвестиційних менеджерів, також частину приміщень переобладнали під квартири.

Сьогодні Блекфраярс входить до складу фінансового кварталу столиці Британії. Тут збереглася лише маленька частина Лондона часів Шекспіра, зокрема фрагмент стіни середньовічного монастиря. Також неподалік розкинувся маленький провулок Плейхаус Ярд (Playhouse Yard – дослівно Подвір'я театру, – 24 Канал), який нагадує про те, що колись тут стояв театр.



Провулок Плейхаус Ярд у Лондоні – на цьому місці розміщувався театр "Блекфраярс", яким володів Шекспір / Фото Knowledge Оf London

На які ще висновки наштовхує відкриття?

За словами Манро, це відкриття також проливає нове світло на пізній період життя Шекспіра – на роки, що передували його смерті.

У червні 1613 року у театрі "Глобус" сталася велика пожежа. Саме тут було поставлено більшість п'єс Шекспіра. Раніше вважали, що після цього інциденту драматург повернувся у своє рідне місто Стретфорд-на-Ейвоні. Однак зараз ця думка під сумнівом.

Дослідниця пояснює, що після пожежі у "Глобусі" Шекспір насправді не припинив свою творчу діяльність і продовжував писати п'єси. Зокрема, разом з тоді перспективним драматургом Джоном Флетчером працював над такими роботами, як "Два благородні родичі" та "Генріх VIII". І частина з них могла бути написана саме у лондонському маєтку.



Професорка Люсі Манро зробила своє відкриття під час дослідження лондонських театрів / Фото King’s College London

Ба більше, його будинок розташовувався за п'ять хвилин ходьби від "Глобуса". Тож, шекспірознавиця припускає, що драматург, як і раніше, був залучений до свого професійного життя у Лондоні.

Він – не самотній геній, що сидить на горищі. Він співпрацює з іншими драматургами. Він володіє частками у театрах. Він купує нерухомість у Блекфраярс. Такими чином, я думаю, це дає нам дещо іншу картину, ніж вважали раніше,

– зауважила Манро.

Дослідниця додає: ця знахідка свідчить, що про найвідомішого британського драматурга ще багато чого потрібно дізнатися.

Сьогодні на місці старого "Глобуса" розмістився сучасний театр і освітній центр "Шекспірівський Глобус". Директор з освітнього процесу закладу Вілл Тош каже, що Манро зробила фантастичне відкриття.

За його словами, нагородою за її працю стало неочікуване нове розуміння Шекспіра як лондонського письменника. Вона допомогла зрозуміти, як багато це місто означало для найвеличнішого британського драматурга всіх часів. Як стало для нього професійним і особистим домом.

