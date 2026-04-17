На ринку антикваріату та вінтажних речей панує цікава тенденція: предмети, які ще донедавна вважалися непотребом, сьогодні перетворюються на жадані трофеї для колекціонерів або прибутковий ресурс. Певні артефакти можна вигідно реалізувати як раритет, а інші – здати на професійну переробку, розповідає "РБК-Україна".

Не пропустіть Ці культові продукти – зовсім не радянські: що СРСР "запозичив" у США та Європи

Які речі з СРСР знову стали цінними?

Застаріла електроніка та обладнання

У радянську епоху прилади виготовляли з використанням значної кількості кольорових металів, зокрема міді та алюмінію. Проте справжній скарб ховається в мікросхемах та радіодеталях: певні типи конденсаторів і транзисторів містять дорогоцінні метали – золото, платину та паладій. Внутрішнє наповнення деяких професійних приладів за вартістю може змагатися з ціною сучасного флагманського гаджета.

Механічні годинники

Старі механічні годинники зараз переживають хвилю популярності серед поціновувачів ретро-стилю. Особливий ажіотаж викликають лімітовані та спеціалізовані серії, такі як "Океан", "Стріла" чи "Штурманські". Якщо механізм справний, а корпус зберіг пристойний вигляд, такий лот на закордонних аукціонах може принести власнику солідний прибуток.

Вироби з кольорового кришталю

Масовий прозорий посуд із сервантів сьогодні мало кого цікавить, проте кольорове скло стало справжнім трендом в оформленні сучасних осель. Предмети з насиченого синього, рубінового чи рідкісного фіолетового (марганцевого) кришталю ідеально доповнюють інтер'єри у стилі mid-century. Колекціонери полюють не стільки на сам матеріал, скільки на унікальну естетику та майстерність виконання, тому вишукані фужери чи авторські вази зараз коштують досить дорого.

Чи цінні старі фотоапарати?

Об’єктиви марок "Юпітер" та "Геліос" стали об’єктом справжнього культу серед сучасних фотографів. Вони цінують їх за неповторне "боке" та художній характер зображення, якого важко досягти сучасною цифровою оптикою, розповідає "Антикварій".

Окрім об’єктивів, попит мають і самі плівкові камери, якщо вони перебувають у робочому стані. Шанувальники аналогової зйомки готові платити за справні апарати, що збереглися з тих часів.

