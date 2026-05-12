Світ звик бачити Альберта Ейнштейна майже ідеальним генієм – людиною з розпатланим волоссям, лагідною усмішкою і формулою, яка перевернула фізику. Його образ давно став символом інтелекту. Але що більше історики читають особисті листи Ейнштейна та спогади людей із його оточення, то помітніше проступає інший бік цієї історії – набагато менш комфортний.

Чому його шлюб більше нагадував контракт?

Історія стосунків Ейнштейна з його першою дружиною Мілевою сьогодні викликає чимало суперечок. Вони познайомилися під час навчання, разом обговорювали фізику, а деякі дослідники навіть припускають, що Мілева могла допомагати йому в роботі над ранніми ідеями. Прямих доказів співавторства немає, але питання досі лишається відкритим, розповідає Grunge.

Натомість збереглося дещо інше – лист із правилами, які Ейнштейн висунув дружині під час кризи у шлюбі. У ньому він вимагав, щоб вона приносила їжу до кімнати, не чекала від нього близькості, не зверталася без потреби та залишала його кабінет одразу після прохання. Текст більше схожий на інструкцію для прислуги, ніж на розмову між людьми, які колись кохали одне одного.

Не секрет, що його ставлення до першої дружини, Мілеви Марич, межувало з жахливістю після того, як їхнє кохання зіпсувалося. Хоча я не маю на увазі, як деякі стверджують, що він вкрав її ідеї. Список умов, які Ейнштейн склав у 1914 році, якщо вони мали продовжувати жити разом, комічно жахливий: вона фактично мала бути його покоївкою та домогосподаркою. "Не очікувати від мене близькості, ані дорікати мені будь-яким чином" та "негайно утримуватися від звернення до мене, якщо я про це попрошу" – так не ставляться до коханих.



Немає підстав тлумачити це як вираз узагальненої мізогінії, але ми також не можемо вдавати, що це не дуже погано відображає повагу Ейнштейна до жінок,

– стверджує науковий письменник Філіп Болл

Байдужість до власних дітей

Про це говорять значно рідше, ніж про теорію відносності. Стосунки Ейнштейна з дітьми були складними й холодними. Його молодший син Едуард усе життя боровся з тяжкими психічними проблемами й зрештою потрапив до психіатричної лікарні. Є біографи, які прямо пишуть – з роками Ейнштейн дедалі більше дистанціювався від нього.

Особливо різко звучать деякі уривки з листування, де великий фізик говорить про сімейні труднощі майже сухо, без емоцій, яких люди очікують від батька. Це не робить його монстром, але точно руйнує дуже зручний міф про "доброго генія".

Людина миру, яка допомогла відкрити атомну еру

Ейнштейна часто називають пацифістом. І це правда – він роками виступав проти війни. Але є факт, який назавжди залишився в його біографії. У 1939 році він підписав листа до президента Рузвельта із попередженням про можливість створення нацистами атомної бомби. Саме цей лист став одним із поштовхів до запуску американської ядерної програми, яка пізніше перетворилася на Манхеттенський проєкт.

Сам Ейнштейн безпосередньо бомбу не створював. Ба більше – через політичні ризики його навіть не допустили до секретних робіт. Але після Хіросіми й Нагасакі він не раз говорив, що якби знав, що Німеччина не зможе створити таку зброю, то не підтримав би цей крок.

Не такий простий гуманіст

У пізніших роках навколо Ейнштейна сформувався образ майже святого вченого – мудрого, спокійного, відстороненого від дрібних людських конфліктів. Проте особисті щоденники й записи показують значно складнішу людину. Подекуди різку. Подекуди егоцентричну. Іноді – неприємну. І це, мабуть, найбільший парадокс його історії, розповідає The Guardian.

Людство любить перетворювати геніїв на бронзові пам’ятники. Але реальні люди майже ніколи не бувають такими гладкими, як їхні портрети в підручниках. Ейнштейн змінив науку назавжди. Та це не означає, що він завжди був хорошим чоловіком, хорошим батьком чи легкою людиною для тих, хто жив поруч із ним.

