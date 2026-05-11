Рубін виявили у районі Могок поблизу Мандалая – місці, яке давно має репутацію одного з найвідоміших центрів видобутку коштовного каміння у світі, повідомляє Bloomberg. Саме звідси походять деякі з найцінніших рубінів, які коли-небудь потрапляли на аукціони чи до приватних колекцій.

Не пропустіть Материнство у дикій природі: 5 тварин, які дивують турботою про малят

Що відомо про знахідку?

За даними влади М’янми, знайдений камінь має вагу 11 255 каратів. Якщо перевести це у звичніші цифри – йдеться більш ніж про 2 кілограми. Для рубіна це майже неймовірний розмір. Камінь знайшли у регіоні Мандалай.

Що відомо про рубін / Фото unsplash

Після цього його показали керівнику військової влади країни Мін Аун Хлайну. Державні медіа М’янми опублікували фотографії знахідки та повідомили, що рубін планують передати до музею або використати для подальшого вивчення.

Могок часто називають "Долиною рубінів". Цей район відомий покладами дорогоцінного каміння ще з часів бірманських королівств. Саме тут знаходили рубіни з дуже насиченим червоним кольором, який у ювелірному світі іноді називають "голубина кров".

Такі камені можуть коштувати мільйони доларів. Втім, великі рубіни ювелірної якості трапляються надзвичайно рідко. Більшість каменів із настільки великою вагою мають тріщини, неоднорідну структуру або домішки. Саме тому навколо нової знахідки зараз так багато уваги – фахівці ще мають оцінити її реальну якість і потенційну цінність.

М’янма залишається одним із найважливіших джерел рубінів у світі, хоча останніми роками галузь переживає складний період через політичну нестабільність, санкції та контроль військової влади над частиною ресурсів. Попри це, історії про великі знахідки з Могока досі викликають величезний інтерес у світі коштовного каміння. І цього разу причина справді виняткова – рубіни таких розмірів з’являються в новинах дуже рідко.

Де ще знаходили дивовижні цінні камені?

У січні 1905 року на південноафриканській шахті Premier сталася знахідка, яка миттєво увійшла в історію. Один із працівників помітив у стіні кар’єру дивний блиск, пише History. Спершу це виглядало як шматок скла, але дуже швидко стало зрозуміло – перед ним один із найбільших скарбів, які коли-небудь знаходили під землею.

Так світ дізнався про діамант "Куллінан" – найбільший необроблений діамант із будь-коли знайдених. Його вага становила 3 106 каратів, тобто понад 620 грамів. Для дорогоцінного каменя це були майже фантастичні розміри.

Коштовність отримала назву на честь Томаса Куллінана – власника шахти, де його виявили. Знахідка швидко стала світовою сенсацією. Камінь показували публіці, про нього писали газети, а ювеліри намагалися оцінити, чи можливо взагалі обробити такий гігант без пошкоджень.

Через кілька років уряд колонії Трансвааль вирішив подарувати алмаз британському королю Едуарду VII. Так камінь опинився у Великій Британії. Найскладніше почалося вже після цього – діамант потрібно було розколоти. Роботу довірили майстру Йозефу Ашеру з Амстердама. Історія навколо цього моменту швидко обросла легендами.

За однією з найвідоміших версій, після першого удару інструмент зламався, а сам ювелір нібито навіть знепритомнів від напруги. Втім, історики досі сперечаються, наскільки ця історія правдива.

Після того як діамант спочатку огранили на два шматки вагою 1997 та 1040 каратів відповідно, його згодом розділили на дев'ять основних каменів, 96 менших дорогоцінних каменів та жменю полірованих залишків,

– зазначає журналістка Елізабет Рейн.

У результаті "Куллінан" розділили на кілька великих каменів і десятки менших. Найбільший із них – "Куллінан I", або "Велика Зірка Африки", – вставили до королівського скіпетра. Його вага після огранювання становила 530 каратів. Інший великий камінь, "Куллінан II", прикрасив Імперську державну корону Британії.

Обидва діаманти сьогодні входять до складу королівських коштовностей. Навіть через понад сто років "Куллінан" залишається символом однієї з найбільших знахідок у світі дорогоцінного каміння.

Жоден інший необроблений діамант так і не перевершив його за розміром. Історія цього каменя давно стала більшою, ніж просто історія про коштовність.

Що допомагає шукати видра

Під водою, де водолази майже нічого не бачать, людям почала допомагати незвична "рятувальниця". Йдеться про видру, яку навчили брати участь у пошукових операціях у каламутних водоймах.

Тварина реагує на запахи та зміни у воді й може швидше вказати місце, де варто шукати людей або важливі докази. Як саме працює така система і чому видра виявилася корисною для рятувальників – читайте у матеріалі.