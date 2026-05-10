Самки захищають малят від холоду, переносять їх з місця на місце, вчать знаходити їжу, ховатися від ворогів і триматися поруч із групою. Деякі з цих історій звучать зовсім не так, як ми звикли уявляти "милу маму з дитинчам".

Орангутанги: мама, з якою дитинча живе роками

Зв’язок між самкою орангутанга і її малям вважають одним із найміцніших у природі, зазначає Worldwildlife. У перші два роки дитинча майже повністю залежить від матері: вона годує його, переносить і фактично є для нього всім світом.

Але на цьому турбота не закінчується. Малий орангутанг залишається з матір’ю приблизно 6 – 7 років. За цей час він вчиться знаходити їжу, розуміти, що можна їсти, як саме це робити, а також як будувати гніздо для сну. У самок цей зв’язок може тривати ще довше: вони здатні навідуватися до своїх матерів аж до 15 – 16 років. Це не швидке "виростила і відпустила". У світі орангутанів дитинство довге, а материнська школа – майже головний шанс вижити.

Білі ведмедиці: народжують у сніговій схованці

У білих ведмедів материнство починається в екстремальних умовах. Самка зазвичай народжує двох ведмежат, а потім приблизно два роки вони тримаються біля неї, поступово вчаться виживати в холодному середовищі. Для народження малят ведмедиця риє барліг у глибоких снігових заметах. Там простір захищений від негоди, а новонароджені ведмежата отримують тепло від тіла матері та живляться її молоком.

Зазвичай вони з’являються на світ у період від листопада до січня. З барлогу малята виходять навесні – у березні або квітні. Спершу вони звикають до зовнішньої температури, а вже потім поступово переходять до головного уроку свого життя – полювання.

Африканські слони: маля виховує не лише мама

У слонів турбота про новонароджене дитинча не лягає тільки на одну самку. Африканські слони живуть у матріархальних групах, тому біля маляти одразу є ціла команда дорослих самиць. Інші слонихи допомагають малюкові підвестися після народження та показують, як смоктати молоко.

Старші тварини навіть підлаштовують темп руху стада, щоб дитинча не відставало. Для нього це перші уроки життя: куди йти, які рослини їсти і як добиратися до їжі. Окрема деталь – постійний тілесний контакт. Дорослі самиці часто торкаються маляти, і це частина їхньої соціальної поведінки. У слонів дитинча буквально росте всередині великої родинної системи.

Гепарди: самка постійно переносить дитинчат, щоб їх не знайшли хижаки

Самка гепарда виховує малят майже сама. Зазвичай у неї народжується від двох до шести дитинчат, і перші місяці їхнього життя – це постійна боротьба за безпеку.

Новонароджені дитинчата гепардів неймовірно вразливі, можливо, найвразливіші з усіх дитинчат великих котів. Вони не користуються фізичним захистом левенят, захищених потужним прайдом левиць,

– розповідає Петрус ван Ек, природоохоронець та фотограф дикої природи.

Щоб хижаки не вистежили лігво за запахом, мати регулярно змінює місце схованки. зазначає, що вона переносить дитинчат приблизно кожні 4 дні. Це важка, але дуже важлива стратегія: що менше запаху накопичується в одному місці, то менший ризик для малят.

Потім починається довге навчання. Близько 18 місяців мати вчить дитинчат полювати. Лише після цього молоді гепарди залишають її, але не одразу стають повністю самостійними: ще приблизно пів року вони тримаються разом як група братів і сестер.