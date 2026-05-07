Про знахідку розповів доктор біологічних наук Іван Русєв із Національного парку "Тузлівські лимани". Зараз у водолюбів триває сезонна міграція – вони переміщуються між водоймами, тому шанс побачити такого "велетня" біля ставків, річок, озер чи лиманів помітно зростає.

Що відомо про найбільшого водного жука Європи?

Сам водолюб переважно живиться рослинністю і поводиться доволі спокійно. Дослідник порівнює його з коровою на пасовищі: жук повільно перебирається від однієї водорості до іншої.

Великий чорний водолюб справді виправдовує свою назву – він великий, темний і добре помітний у воді. Його ареал охоплює майже всю Євразію аж до Далекого Сходу, тому натрапити на нього можна не лише на Одещині, а й у багатьох інших водоймах. Попри розміри, це не агресивний хижак.

Це дивовижний жук / Фото unsplash

За словами Русєва, водолюб майже повністю "вегетаріанець" і фактично не має чим серйозно вкусити людину. Іноді він може споживати білкову їжу, але лише тоді, коли така здобич не чинить опору.

Через це боятися самого водолюба не варто. Значно важливіше не панікувати, якщо великий чорний жук трапився біля води, і не намагатися ловити його руками без потреби.

Чому його краще не плутати з плавунцем?

Проблема в тому, що водолюба легко сплутати з іншим мешканцем водойм – жуком-плавунцем. Зовні вони справді схожі: обидва мають гладкий овальний панцир і живуть у тих самих ставках, струмках та інших водоймах.

Але характер у плавунця зовсім інший. Це активний хижак, який живиться мальками риб, пуголовками та іншими комахами. Для людини він не становить серйозної небезпеки, але якщо взяти його до рук, може досить боляче вкусити.

Відрізнити цих жуків можна за кількома ознаками. Плавунець приблизно удвічі менший за водолюба, а по краю його панцира часто є тонка світла облямівка. У великого чорного водолюба панцир повністю темний, без такої світлої лінії.

Саме тому найкраще правило просте: побачили великого жука у воді – краще просто спостерігати й не чіпати. Великого чорного водолюба найчастіше плутають із жуком-плавунцем. Обидва живуть біля водойм, мають овальне тіло й темний блискучий панцир. Але поведінка в них різна: водолюб переважно живиться рослинністю, а плавунець – активний хижак, який полює на дрібних водних тварин.

Є й інші водні комахи, які можуть налякати розміром або виглядом. Наприклад, водяні клопи, личинки бабок чи великі хижі жуки теж трапляються у ставках, озерах і повільних річках. Частина з них виглядає незвично, але це нормальні мешканці водойм, які виконують свою роль у природі. Тому найкраще правило просте: якщо біля води трапилася велика незнайома комаха, не варто брати її до рук. Краще просто роздивитися, сфотографувати й залишити там, де вона була. Так безпечніше і для людини, і для самої комахи.

Чи небезпечний цей жук?

Його легко сплутати з чимось небезпечним. Великий, чорний, блискучий жук із сильними лапами раптом виринає з води або важко гуде біля ліхтаря ввечері. Насправді великий водолюб не вважається небезпечним для людини, пише Britannica.

Він більшу частину життя проводить у ставках, озерах і тихих водоймах із густою рослинністю. Дорослі особини можуть виростати до кількох сантиметрів, тому зблизька справді виглядають моторошно.

На відміну від жуків-плавунців, яких часто бояться через хижу поведінку, великий водолюб переважно живиться рослинними рештками, водоростями й органікою у воді. Він не полює на людей і не нападає без причини. Якщо взяти його в руки або сильно стиснути, жук може спробувати захищатися щелепами. Укус неприємний, але серйозної небезпеки для здорової людини зазвичай не становить.

