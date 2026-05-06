Сплеш – азійська короткопала видра. Її тренують реагувати на запахи та зміни у воді. Таким чином вона допомагає команді швидше визначати місця, де можуть перебувати тіла або важливі докази. У складних умовах, де водолази змушені працювати майже навпомацки, така допомога виявляється несподівано ефективною, інформує Discover magazine.

Цікаво У його жалі знайшли метал: це змінює уявлення про силу цієї істоти

Як видра допомагає шукати людей під водою?

Пошукових собак давно використовуються під час рятувальних операцій, але у воді все значно складніше. Через течії, мул і погану видимість навіть сучасне обладнання не завжди дає результат. Саме тому команда з Флориди вирішила випробувати інший підхід.

Видра здатна рятувати людей / Фото Unsplash

Сплеш навчили реагувати на специфічні запахи, які можуть долинати з води. Коли видра помічає потрібний слід, вона змінює поведінку й сигналізує тренерам. Дослідники пояснюють, що тварина не "бачить" об’єкт під водою, а працює саме через запах і природну чутливість.

Видри мають дуже добре розвинені органи чуття. Крім нюху, вони чудово орієнтуються у воді завдяки вусам, які здатні вловлювати навіть незначні коливання. Саме це робить їх особливо ефективними у середовищі, де людина швидко втрачає орієнтацію.

Чому Сплеш працює краще у каламутній воді, ніж люди?

Багато водойм у Флориді мають дуже низьку видимість через мул, рослинність та темну воду. Водолази бачать лише кілька сантиметрів перед собою через це пошукові операції можуть тривати годинами або навіть днями.

Сплеш здатна рухатися у таких умовах значно вільніше. Вона швидка, спокійно почувається у воді й не покладається лише на зір. Саме тому інколи видра помічає важливі сліди раніше за людей.

Дослідники наголошують, що Сплеш не замінює водолазів чи професійні служби. Її використовують як додаткову силу, яка допомагає швидше звузити зону пошуку. Але навіть цього вже достатньо, щоб привернути увагу рятувальників і науковців.

Історія Сплеш стала популярною ще й тому, що більшість людей звикли бачити видр лише у зоопарках або вірусних відео. Тепер же одна з них фактично працює у пошуковій команді – і робить це там, де людям часто дуже важко впоратися самотужки.

Видри надають захопливу можливість дослідити, як генетична схильність, навчання та умови навколишнього середовища сприяють здатності виду використовувати свої здібності,

– зазначає сказав доктор Крістіан Рутц, еволюційний еколог з Університету Сент-Ендрюса.

Як бджіл навчають "винюхувати" небезпечні речовини?

Принцип роботи нагадує дресирування собак. Бджолам дають запах певної речовини й одночасно "винагороджують" цукровою водою. Через деякий час комахи починають асоціювати конкретний запах із їжею, повідомляє Reuters.

Коли бджола впізнає знайомий аромат, вона автоматично висуває хоботок у пошуках солодкого. Саме цю реакцію й використовують дослідники. У деяких експериментах комах навіть поміщали у спеціальні невеликі контейнери з датчиками. Система аналізувала рухи бджіл і визначала, чи реагують вони на потрібну речовину.

Вчені зазначають, що бджоли здатні відчувати дуже слабкі концентрації запахів. Через це їх розглядають як дешеву й швидку альтернативу складним сенсорам.

Цікаве про океан

Люди досі знають про океанські глибини менше, ніж про поверхню Місяця. У найтемніших частинах Світового океану мешкають істоти, які витримують неймовірний тиск і мають вигляд, ніби з фантастичного фільму.

Деякі глибоководні тварини світяться у темряві, інші – мають прозоре тіло або величезні пащі для полювання в повній темряві. Які істоти живуть у найглибшій точці океану та як їм вдається виживати – читайте у матеріалі.