Його назва походить від Аїда з грецької міфології. Саме тут починається справжня темрява, куди не доходить сонячне світло і де діють зовсім інші закони життя, пише Discover wild life.

Що відомо про Безодню Челленджера?

Після поверхневої, освітленої сонцем зони океан поступово переходить у все темніші шари. Уже на глибині приблизно 200 метрів світла майже не лишається. Ще нижче – у батипелагічній та абісальній зонах – панує повна темрява, холод і тиск, який важко уявити. Та навіть ці рівні – не межа. У деяких місцях океанське дно різко провалюється вниз, утворюючи гігантські западини. Саме там починається хадаль – найглибша і найменш досліджена частина океану.

Найвідоміша така точка – Маріанська западина в Тихому океані. Її глибина сягає приблизно 10 935 метрів. Вперше її зафіксували ще у 1875 році під час експедиції HMS Challenger, але тоді оцінки були значно скромнішими – вимірювали звичайними вантажами на мотузках.

Там брудно, і на цих місцях багато підводних лавин. Тож можливо, що глибина траншеї змінюється,

– писали вчені з цієї експедиції.

Лише у 1960 році люди вперше досягли дна: Жак Піккар і Джон Волш занурилися туди на батискафі "Трієст". Їхній спуск тривав майже 5 годин, але на дні вони змогли пробути лише близько 20 хвилин.

Через десятиліття, у 2012 році, режисер і дослідник Джеймс Кемерон повторив цей шлях самостійно. Йому знадобилося понад дві з половиною години, щоб дістатися до дна, і ще кілька годин – щоб дослідити його. І навіть там, на глибині, де тиск у сотні разів перевищує атмосферний, існує життя.

Попри віддаленість, ця частина океану не ізольована від людського впливу. Дослідники вже знаходили тут сліди забруднення – токсичні речовини в організмах глибоководних ракоподібних і навіть пластикові відходи. Навіть найглибші точки планети, які здаються недосяжними, вже відчувають наслідки діяльності людини.

Хто живе у Безодні Челленджера?

У цій темряві, де панує колосальний тиск і майже немає їжі, виживають істоти, які більше схожі на фантастику, ніж на реальність. Багато з них мають м’які, напівпрозорі тіла, здатні витримувати тиск, що розчавив би будь-який звичний організм. Тут живуть глибоководні риби, амфіподи, дивні черви та мікроорганізми, які пристосувалися до повної відсутності світла. Один із найвідоміших мешканців – маріанська риба-равлик, пише Sciencing.

Вона виглядає крихкою, майже беззахисною, але саме така будова дозволяє їй існувати на глибині понад 8000 метрів. У неї немає твердих кісток, а тканини нагадують желе – це допомагає не руйнуватися під тиском. Інші істоти мають ще більш дивні адаптації – наприклад, здатність світитися або відчувати найменші коливання води.

Харчовий ланцюг тут дуже "бідний", тому більшість організмів живляться тим, що опускається згори – залишками рослин, мертвими тваринами або органічними частинками, які повільно падають з верхніх шарів океану. Деякі хижаки просто чекають, поки здобич сама опиниться поруч. У таких умовах кожен рух має значення, а виживання залежить від максимальної економії енергії. Попри всі відкриття, ця екосистема залишається майже невідомою. Частину організмів ще навіть не вдалося описати науці, а деякі з них можуть зникнути ще до того, як їх вивчать. Це один із небагатьох куточків планети, де люди досі знають менше, ніж хотіли б.

