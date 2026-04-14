Однак насправді радянське морозиво – зовсім не розробка комуністичної імперії. Усю технологію СРСР запозичив у США. Докладніше про історію морозива в СРСР розповість 24 Канал.

Як з'явилося морозиво у СРСР?

Ще на початку XX століття морозиво у СРСР усе ж виготовляли. Однак виробництво здебільшого відзначалося певною локальністю та якоюсь мірою кустарністю. Натомість промислових масштабів не було.

Тож, у 1936 році тодішній народний комісар харчової промисловості СРСР Анастас Мікоян провів два місяці у США. Як згадував він згодом в автобіографічній книзі "Так було", Сталін доручив його вивчити американський досвід США у галузі харчової промисловості. А найкраще слід було перенести до Радянського Союзу.

У підсумку СРСР закупив у США цілі заводи з виробництва харчових продуктів і тари для їх пакування. Також прибуло, зокрема, холодильне обладнання. Після повернення додому нарком намагався налагодити їхнє виробництво у СРСР.

Крім того, він особисто відібрав у США найпопулярніші види морозива – молочний і вершковий пломбір, ескімо, крем-брюле та фруктове, пише "Телеграф".

Що казав сам Мікоян про технології морозива в СРСР?

За його словами, велику користь у США принесло знайомство з виробництвом морозива.

У нас з давніх часів було заведено виготовляти морозиво кустарним, ручним способом. Завдання полягало в тому, щоб розвинути машинне виробництво та зробити морозиво дешевим і доступним,

– згадував чиновник у своїй книзі.

Мікоян додав, що попит на морозиво тоді у СРСР був великим. Його із задоволенням їли вдома та на вулиці, у кіно та театрах, влітку та взимку.

Тому вирішено було привезти зі США всю технологію промислового виробництва морозива. І невдовзі при Московському холодильнику № 8 було завершено будівництво першої фабрики морозива. Саме для неї закупили у Сполучених Штатах обладнання. І на цьому обладнанні фабрика з 1938 року почала випускати морозива удвічі більше, ніж було заплановано.

Дивіться сюжет 1953 року про виробництво морозива в СРСР

Скільки коштувало радянське морозиво?

Зокрема, у Києві у ті часи стаканчик вершкового морозива коштував 22 копійки. Щоправда, доплативши ще 3 копійки, можна було взяти наповнювач – варення чи тертий шоколад. Ескімо коштувало по 24 копійки, але продавали тільки в одній точці та доволі рідко, пише "РБК-Україна".

А черги за морозивом у тогочасному Києві шикувалися неабиякі. Як пригадують очевидці, кияни лаяли людей, які приїжджали за морозивом із сіл. Вони набивали трилітрові банки ним, надовго затримуючи чергу.

До слова, сам Мікоян вважав, що радянський громадянин має з’їдати на рік не менш як 5 кілограмів цього холодного десерту.



Яке морозиво виготовляли та продавали в СРСР / Інфографіка взята із соцмереж

Чому сьогодні морозиво вже не має того самого смаку?

Його високу якість у перші десятиліття можна пояснити дотриманням державних стандартів і використанням лише натуральних інгредієнтів. Але вже із середини 1960-х років контроль почав слабшати, а рецептуру стали здешевлювати.

Остаточні зміни відбулися у 1986 році, коли замість стандартів ввели технічні умови. Так у складі морозива з'явилися хімічні ароматизатори, стабілізатори та інші добавки.

У чому секрет радянського морозива: дивіться відео

