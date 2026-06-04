Прямо під головною площею, що розкинулася перед собором Нотр-Дам у Парижі, археологи натрапили на дивовижну знахідку – сотні унікальних артефактів, які належать до епохи Римської імперії та періоду Середньовіччя. Ці масштабні розкопки стали можливими завдяки глобальному проєкту з повної реконструкції та благоустрою території, що оточує всесвітньо відомий храм, повідомляє Associated Press.

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Що ховала площа перед легендарним собором Нотр-Дам?

Наразі команда дослідників ретельно опрацьовує пласти землі на глибині до чотирьох метрів безпосередньо перед самим собором. Сам Нотр-Дам урочисто відкрив свої двері для відвідувачів наприкінці 2024 року, після тривалої та кропіткої реставрації, викликаної руйнівною пожежею 2019 року.

Тепер черга дійшла і до навколишнього простору: до 2028 року муніципалітет Парижа має амбітний план перетворити цю бруковану площу на сучасну зелену зону з тінистими алеями та комфортними локаціями для відпочинку містян і туристів.

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Легендарний Нотр-Дам / Фото Pixabay

Оскільки історичне минуле французької столиці починає нагадувати про себе вже на глибині якихось п'ятдесяти сантиметрів від поверхні, будівельні роботи не розпочинають без детального палеонтологічного та археологічного аналізу території. Завдяки першому етапу пошуків фахівці вже встигли заповнити цінними знахідками близько 15 великих ящиків.

Серед виявлених скарбів – старовинні глеки, витончені чаші, уламки унікальної кераміки та різноманітні предмети повсякденного вжитку древніх парижан, причому деякі з цих речей дійшли до нашого часу у практично ідеальному, неушкодженому стані.

Справжньою перлиною колекції стала знайдена мідна монета IV століття, на якій чітко видно профіль римського імператора Костянтина Великого. Цей артефакт має колосальне значення для науки, адже він допомагає фахівцям максимально точно визначити хронологічні межі конкретних культурних шарів. Науковці пояснюють, що під фундаментами середньовічних будівель ховаються пласти землі, які пам'ятають правління династій Меровінгів та Каролінгів.

А якщо спуститися ще нижче, відкриваються житлові квартали античної Лютеції – саме таку назву мало давньоримське поселення, яке згодом перетворилося на сучасний Париж. Окрему інтригу для експертів становлять знайдені фрагменти глиняного посуду, на які нанесено загадкові червоні мітки. Що саме намагалися зафіксувати стародавні майстри цими знаками, дослідникам поки що розшифрувати не вдалося.

У найближчих планах археологічної групи – зануритися ще глибше вглиб віків. Вони щиро сподіваються докопатися до найнижчих рівнів, щоб відшукати матеріальні сліди племен галлів – корінного народу, який розбудовував свої поселення на цих річкових островах задовго до того, як сюди прийшли римські легіони. Як тільки всі історичні вишукування та фіксація пам'яток будуть остаточно завершені, на площі перед Нотр-Дамом розпочнеться довгоочікуваний етап оновлення.