Ці витвори мистецтва первинно належали шпиталю Hospital de los Venerables Sacerdotes, що розташований у Севільї, де вони слугували окрасою головного вівтаря місцевої церкви. Наприкінці 1929 року полотна тимчасово вилучили задля демонстрації на масштабній Іберо-американській виставці, однак після її закриття у 1930 році шедеври так і не були повернуті на своє законне місце, розповідає Euronews.

Успішне розслідування

Пошукова операція стартувала у вересні 2025 року, коли до Міністерства культури Іспанії надійшло офіційне звернення від Севільської архієпархії. У документі зазначалося, що два лоти, виставлені в каталозі локального аукціонного дому, за всіма ознаками збігаються з викраденими свого часу картинами з церкви Hospital de los Venerables Sacerdotes.

Лукас Вальдес увійшов в історію як видатний іспанський живописець, майстер графіки, скульптури та архітектури періоду бароко. Свій непересічний талант він проявив ще в дитинстві: в одинадцятирічному віці хлопець створив чотири гравюри на пластинах, які сьогодні зберігаються у виданні Fiestas de Seville a la canonización de San Fernando.



У своїй творчості Вальдес часто звертався до релігійної тематики, створюючи образи святих, а також написав відомі портрети духовного діяча Франциска Тамаріса та відомого благодійника Манари.

Знайдені шедеври / Фото Policía Nacional de España

Розслідуванням інциденту невідкладно зайнявся спеціалізований підрозділ Національної поліції, який протидіє незаконному обігу культурних цінностей. Згодом до процесу підключилися правоохоронці з відділу захисту історичної спадщини.

Вони провели ретельну експертизу походження та автентичності художніх робіт, остаточно довівши, що знайдені лоти – це саме ті унікальні твори, які безслідно зникли після завершення виставки близько ста років тому. Щоб не допустити продажу раритетів на торгах, картини було оперативно й тимчасово конфісковано.

Слідчі розшукали поточних утримувачів полотен та детально роз'яснили їм правовий статус і походження цих об'єктів. У ході подальших перемовин сторони дійшли згоди щодо добровільного повернення реліквій. Відтак, 20 травня під час урочистої церемонії обидва витвори мистецтва офіційно повернули до рідних стін церкви Hospital de los Venerables Sacerdotes.