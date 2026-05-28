Наразі фахівці-історики встановлюють його точне функціональне призначення. Нововиявлений об'єкт розташовується безпосередньо біля вхідної зони й був по вінця засипаний ґрунтом, розповідає Львівська міська рада.

Таємнича знахідка

Під час проведення розкопок археологам не вдалося знайти давніх історичних цінностей: траплялися лише побутові речі радянської епохи, зокрема старий скляний посуд та інші дрібні побутові залишки. На майданчику наразі тривають активні відновлювальні роботи.

Ще одна унікальна знахідка / Фото ЛМР

Ми маємо справу з унікальним об'єктом. Наразі дослідники аналізують, яку роль ця знахідка відігравала в житті будівлі та музейного комплексу. Спираючись на висновки археологів, можна припустити, що це була потаємна криївка, яку Роман Шухевич облаштував з міркувань безпеки,

– розповів Євген Бойко, керуючий справами виконкому ЛМР.

Активна фаза відбудови історичної пам'ятки стартувала на початку березня цього року з делікатного розчищення фундаменту, яке через статус об'єкта здійснювали переважно вручну. Фахівці діяли з максимальною обережністю, аби зміцнити основу споруди й зберегти автентичну цегляну кладку первинної будівлі. На сьогодні ці роботи вже завершено, і будівельники переходять до створення сучасного захисного укриття для відвідувачів.

Для відновлення втрачених стін і відтворення початкових об'ємів споруди майстри використовують збережену та законсервовану оригінальну цеглу. Паралельно з цим уже зроблено замовлення на виготовлення металевих конструкцій для даху, виробництво яких триватиме близько місяця. Хоча археологічні дослідження та оформлення висновків експертів трохи змістили графік робіт, будівельники планують завершити стіни й покрівлю вже до кінця червня.