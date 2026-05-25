Про це свідчать документи, які нещодавно опублікувала Служба зовнішньої розвідки. Згідно з ними, радянський режим планував провести операцію з ліквідації Мельника на території Німеччини, а саме у Берліні.

Радимо ознайомитися Ліва рука Коновальця, але не склалося з Бандерою: історія життя Андрія Мельника

Як планували ліквідувати Андрія Мельника?

Відповідно до оприлюднених даних, план з ліквідації голови ОУН розробили 10 – 11 листопада 1944 року. Операцію мало готувати 4 розвідувально-диверсійне управління НКДБ УРСР.

У листопаді 1944 року Андрій Мельник був у Берліні. Як згодом сам згадував полковник Армії УНР, наприкінці липня 1941 року його було "інтерновано та вивезено німцями до Берліна". І від початку 1942 року він перебував під домашнім арештом.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Інформацію про місцеперебування Андрія Мельника у Берліні радянським спецслужбам передали агенти "82", "Ярослав", "Оксана" та інші джерела.

Встановлено також, що Андрій Мельник є прямим агентом німецьких розвідувальних органів. Він під керівництвом і за безпосередньої підтримки з боку німців продовжує вести активну боротьбу проти Радянського Союзу, засилаючи у наш тил шпигунів, терористів і диверсантів,

– писали про лідера ОУН радянські спецслужби.

Тож, 4 управління НКДБ УРСР вирішує організувати ліквідацію Андрія Мельника. Для цього вони планували створити спеціальну групу з 5 – 7 осіб і викинути її у районі Берліна. До її складу мали входити перевірені агенти 4 та 2 управлінь НКДБ УРСР, "що працюють за лінією українських націоналістів і мають досвід у підпільній роботі у тилу противника".



План з ліквідації Андрія Мельника: хто мав входити до складу групи / Фото СЗР

Оскільки лідер ОУН начебто перебував під наглядом німецької розвідки та "беручи до уваги режимні умови", спецслужбовці планували залучити до вбивства 2 – 3 агентів з-поміж військовополонених німців, які добре знають Берлін. До їхнього завдання також мали входити "всі питання, що стосуються легалізації, як усієї групи, так і осіб, які є безпосередніми виконавцями цього завдання".

Крім того, радянські спецслужби планували залучити як своїх агентів двох українських націоналістів "мельниківців". Ті повинні були добре знати Берлін і досконало володіти німецькою мовою, а також мати там зв'язки, як серед українських націоналістів, так і серед місцевого населення.

З цією метою до складу групи ввести агентів "Ярослава", який знає Берлін і має з оперативного погляду цікаві зв'язки серед ОУН і УНО, та агента Борець", якого використовувати як прямого виконавця цього завдання,

– мовилося у плані з ліквідації Мельника.

Отже, цій групі мали надати радіостанцію та радиста для зв'язку з Москвою. Водночас їм наказали не розповідати про це завдання радянським агентам з-поміж німців і не проводити бойових операцій у районі свого перебування.

З метою ліквідації Андрія Мельника вони мали виконати такі завдання:

Агенти, що вели підготовку до здійснення ліквідації, повинні були легалізуватися у Берліні. Натомість решта групи мала нелегально перебувати на околицях німецької столиці.

Зв'язок між агентами та групою мав здійснюватися за допомогою виділеного для операції спеціального зв'язківця з-поміж учасників групи.

Після ліквідації спецгрупа повинна була вийти у бік СРСР. Якщо ж їй це б не вдалося, то вони повинні були нелегально перебувати у Німеччині до приходу туди військ "Червоної армії".



Деталі операції з ліквідації Андрія Мельника: як агенти повинні були легалізуватися у Берліні / Фото СЗР

Цю спецгрупу назвали "Вулкан". Агентів повинні були належно озброїти, екіпірувати та надати їм всі необхідні для легалізації документи. Ба більше, на витрати, пов'язані з виконанням завдання, їм мали видати 30 тисяч німецьких марок.

Розпочати операцію з ліквідації Мельника планували у першій половині грудня 1944 року.



Спецгрупу, яка повинна була ліквідувати Андрія Мельника назвали "Вулкан" / Фото СЗР

Як Москва стежила за Андрієм Мельником?

Також СЗР опублікувала документи, які свідчать, що радянська влада слідкувала за Андрієм Мельником не лише протягом його життя, а і навіть після смерті.

Агентурно-оперативна справа, яку на нього завели, складається з 5 томів. Вона містить дані не лише про лідера ОУН, а і про його дружину Софію.

Крім того, відомо, що радянські агенти побували на 20 роковинах з дня смерті Євгена Коновальця. Цей жалобний захід відбувся у 1958 році у Роттердамі.

Докладніше про те, як Москва стежила за Андрієм Мельником, – у матеріалі 24 Каналу.