Ця торгова марка народилася майже 30 років тому на Донбасі. Докладніше про історію бренду та що означає назва "Конті" розповість 24 Канал.

Як виникла назва "Конті"?

Історія "Конті" почалася 22 жовтня 1997 році. Тоді виникло Виробниче об'єднання "Київ-Конті". А до його складу входила лише одна кондитерська фабрика – Костянтинівська. Власне назва "Конті" і є скороченням від "Костянтинівська кондитерська фабрика", пише "Телеграф".

Однак історія самої Костянтинівської фабрики почалася ще задовго до цього – у 1943 році під час промислової розбудови Донеччини. Коли нацистська Німеччина бомбардувала Україну у часи Другої світової війни, фабрика була острівцем безпеки для людей, мовиться на офіційному сайті "Конті".



Костянтинівська кондитерська фабрика до початку повномасштабної війни / Фото взято з офіційного сайту "Конті"

Однак виробництво цукерок розвивалося не лише у Костянтинівці. У 1999 році воно розширилося завдяки придбанню Горлівської кондитерської фабрики, яка спеціалізувалася на випуску різних видів печива. А у 2001 році до складу компанії увійшла Донецька кондитерська фабрика. З 2004 року підприємство почало позиціонувати себе як Група "Конті", передає LB.ua.

Був і російський етап у житті компанії. У 1998 році у Курську було зареєстровано акціонерне товариство "Конті-Рус". А вже повністю на ринок Росії вони виходять у 2004 році, коли було придбано Курську кондитерську фабрику.

Під час війни на Донбасі та майже перед початком повномасштабки, у січні 2022 року, "Конті-Рус" розширило виробництво з допомогою нової фабрики "Красная зоря" у російському місті Іваново. Щоправда, вже у травні 2024 року Ленінський районний суд Курська конфіскував кондитерське підприємство "Конті-Рус".

Як склалася доля "Конті" після початку повномасштабної війни?

Компанія працює та досі випускає продукцію. Хоча виробництво довелося перенести до безпечніших районів. Адже Костянтинівка фактично перебуває на лінії вогню та зазнає постійних ударів з боку російської армії. А Горлівка та Донецька перебувають під російською окупацією ще з 2014 року.

Поруч із фабрикою було кілька прильотів, і будівля трохи постраждала: вікна та дах вилетіли, але їх залатали,

– розповідала у 2022 році виконувачка обов'язків керівника відділу економіки Костянтинівської військової адміністрації Наталія Діденко, пише Forbes.

Але навіть попри такі умови, фабрика продовжувала працювати у Костянтинівці. Зокрема, у липні 2022-го там випустили цукрове печиво "Буратіно з молоком". За словами Діденко, у 2022 році вона працювала частково.

Ще у червні 2022 року з фабрики почали вивозити частину обладнання. За словами Діденко, виробничі потужності прямували до Канева на Черкащині області. Там на підприємстві "Український кондитер" "Конті" виробляло цукерки Mone та "Золота лілія". Крім того, печиво-сендвіч Super Kontik під замовлення випускала Київська бісквітна фабрика.

Зауважимо, що це дані станом на грудень 2022 року. Свіжішої інформації, на які заводи "Конті" перенесла своє виробництво, наразі немає.

Цікаво, що ще у 2019 році бенефіціарний власник "Конті" Борис Колесніков планував збудувати нову фабрику саме в Каневі. А засновником компанії "Український кондитер" є Віктор Нечаєв. Він – колишній керівник відділу збуту "Київ-Конті", пише Liga.net.

Які солодощі є візитівкою "Конті"?

Асортимент компанії налічує близько 200 товарних найменувань. Це, зокрема, печиво-сендвіч, складні десерти, цукерки в коробках та вагові, тістечко бісквітне, рулети, батончики, карамель, крекери та печиво.

Ба більше, свої солодощі бренд експортує у більш ніж до 10 країн світу: Сполучені Штати Америки, Німеччина, Польща, Латвія, Греція, Ірак, Грузія, Естонія, Молдова та інші.

Однак найбільшу популярність "Конті" принесло кілька смаколиків. Передусім це легендарні вафельні цукерки "Джек". Вперше вони з'явилися у 2001 році та тоді компанія їх позиціонувала як інноваційний продукт і власний перший масштабний проєкт у шоколадно-вафельному виробництві.

Ми зробили акцент на співпрацю зі світовими лідерами у постачанні обладнання для харчової промисловості саме цієї категорії. Найкращий світовий досвід, найкращі світові технології тих часів стали реальністю в Україні. Результатом став запуск шоколадно-вафельного виробництва та вихід на ринок нових продуктів бренду, серед яких одна з найпопулярніших цукерок – "Джек",

– підкреслюють у "Конті".



Пізніше асортимент смаколика було збільшено. Сьогодні "Конті" випускає класичну хрустку вафельну цукерку зі смаком какао та "Джек" з молоком і вершками.

Ще один культовий продукт – це, звісно, печиво-сендвіч Super Kontik. Вперше його запустили у виробництво у 2001 році, і у компанії переконують, що це було ноу-хау.

Цікаво, що за свою історію бренд суттєво змінив дизайн упаковки тільки одного разу – у 2019 році, зробивши її сучаснішою.

Сьогодні на полицях магазинів можна побачити глазурований і неглазурований Super Kontik різноманітних смаків:

шоколадний,

зі згущеним молоком,

з горіхом,

з ваніллю,

з кокосом,

з фундуком,

зі смаком лимона.

Крім того, у 2022 році компанія представила смаки Energy та Cherry Сola. Також в асортименті два смаки печива з начинкою маршмелоу.

І буде злочином не загадати легендарні десерти Bonjour. Їх компанія почала виробляти у 2005 році, а перші рекламні ролики з французькими чоловіками у фартухах досі пам'ятають багато українців.

Наразі Bonjour – це 9 популярних смаків: манго, чорниця та маскарпоне, імбирний пряник, пана-кота та малина, полуниця з вершками, класика, лайм, черрі та ваніль. І ці цукерки досі залишаються улюбленими серед українців.

Чому цукерки називаються "Пташине молоко"?

Це ще один культовий смаколик. Мало хто знає, але придумали його зовсім не в СРСР. Вперше з'явився цей десерт у 1936 році у Польщі. А до Радянського Союзу потрапив з Чехословаччини.

Щодо назви, то її, за розповідями, придумали працівники виробництва. Підштовхнули їх до цього напрочуд м'який смак і легка та повітряна структура цукерок. Тому більш вдалого порівняння тоді у кондитерів не знайшлося. Натомість жодних розмов і міфів про те, яка пташка дає Пташине молоко, не було.

