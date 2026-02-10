З'явилося "Пташине молоко" ще у далекому 1936 році. Хоча ці ласощі дуже любили в СРСР, однак придумали їх в іншій країні, повідомляє УНІАН.

Хто та де придумав "Пташине молоко"?

Перші цукерки з начинкою з білого суфле та вкриті шоколадом з'явилися в Польщі. Унікальний рецепт винайшов власник польської кондитерської фабрики E.Wedel Ян Ведель. До речі, вона випускає цукерки досі, зокрема "Пташине молоко" (Ptasie mleczko в оригиналі).

Щодо назви, то її, за розповідями, придумали працівники виробництва. Підштовхнули їх до цього напрочуд м'який смак і легка та повітряна структура цукерок. Тому більш вдалого порівняння тоді у кондитерів не знайшлося. Натомість жодних розмов і міфів про те, яка пташка дає Пташине молоко, не було.

Традиційні ласощі, за рецептом Веделя, роблять з начинкою зі смаком і ароматом ванілі. Також можна зустріти варіації з лимоном, кокосом або шоколадом.

Хто такий Ян Ведель: дивіться відео про історію знаменитого кондитера та підприємця

Як у СРСР з'явилися ці цукерки?

У 1967 році тодішній міністр харчової промисловості Радянського Союзу Василь Зотов поїхав у відрядження до Чехословаччини. Там і спробував цукерки "Пташине молоко". Хто їх придумав, він знав, але рецептом з посадовцем не поділилися. Вже повернувшись до СРСР, він поставив завдання місцевим кондитерам приготувати точно такі ж ласощі своїми силами.

У тому ж році технолог Владивостоцької кондитерської фабрики Анна Чулкова надала зразок цукерок, наближений до оригіналу. Вона зробила дещо унікальну роботу, оскільки мала лише зразок ласощів, які Зотов привіз з Чехословаччини.



Анна Чулкова / Фото взято із соцмереж

Результат повністю задовольнив міністра, і "Пташине молоко" надійшло до продажу. А рецепт Чулкової визнали найкращим серед усіх інших запропонованих у СРСР варіантів. Сама ж Владивостоцька фабрика випустила понад 12 тонн цукерок замість необхідних шести.

Згодом виробництво підхопили й інші фабрики комуністичної імперії. У ті часи фахівців, які показали найкращий результат, зобов'язували навчати "відстаючих" колег. Так інші кондитери дізналися, з чого роблять "Пташине молоко".

Яким був радянський варіант "Пташиного молока"?

Спочатку цукерки у своєму складі містили натуральний замінник желатину – агар-агар. Тому зберігатися десерт міг лише 15 діб.

У 90-ті роки кондитери були змушеними змінити технологію приготування заради здешевлення його собівартості. У підсумку у десерті з'явилася велика кількість консервантів і замінників.

Щоправда, є і плюси такого виробництва. Термін придатності "Пташиного молока" збільшився до двох місяців і навіть довше.



Владивостоцька кондитерська фабрика у 1960 році / Фото Державний об'єднаний музей-заповідник історії Далекого Сходу

Не лише цукерки: що ще у СРСР виготовляли під маркою "Пташине молоко"?

Окрім однойменних цукерок, в Радянському Союзі був і торт "Пташине молоко", проте з'явився він набагато пізніше за цукерки. Рецепт його такий: кексове тісто, прошарок з вершкового масла, згущеного молока, цукру, агар-агару та білків. В кінці виріб кондитери покривали щільною глазур'ю з розтопленого шоколаду.

Існують дві версії, як десерт з'явився на світ, і обох їх об'єднує лише ім'я автора – Володимир Гуральник. У 1978 році Гуральник був шеф-кухарем ресторану "Прага" у Москві. За одними даними, у 1974-му році він сам придумав такий торт, за іншими – йому допоміг колектив ресторану, і сталося це на 4 роки пізніше.

Ресторан "Прага" славився своїм кондитерським цехом. Окрім "Пташиного молока", тут також придумали ще одну радянську класику – торт "Прага". Щоправда, це був не власний винахід Гуральника, а відповідь на європейський десерт "Захер". Загалом на рахунку шеф-кухаря "Праги" 25 рецептів тортів і тістечок.

Щодо "Пташиного молока", то робота над тортом у Гуральника та його колег зайняла понад пів року. Команда кондитерів створила безліч варіантів, однак вони не влаштовували шеф-кухаря, оскільки не мали потрібної ніжності, легкості та якості шоколадної глазурі.

Коли ж кондитерам вдалося створити рецепт, вони почали думати над формою торта. У ті часи у СРСР випускали круглі та квадратні торти, але "Пташине молоко" вирішили зробити прямокутним. Для цього довелося створювати спеціальну форму та окремо винаходити нижній шар-основу. Бісквіти, листкове та пісочне тісто видалися Гуральнику надто банальними. Тому він розробив новий рецепт і назвав його "здобно-збивним напівфабрикатом". Нагадувало це тісто для кексів, але все ж таки відрізнялося від нього за деякими параметрами.



Торт "Пташине молоко" / Фото взято із соцмереж

У 1982 році "Пташине молоко" стало першим тортом в СРСР, на рецепт якого було офіційно видано патент. Власника авторських прав передали рецепт кондитерського виробу іншим підприємствам, і торти "Пташине молоко" почали готувати по всьому СРСР. Щоправда, оригінальне "Пташине молоко" від Гуральника радянським громадянам було купити не просто.

Які ще десерти для радянської людини були особливими?

Торт "Зебра" – він був майже фокусом: кожен розріз відкривав новий, ніколи не однаковий візерунок. І половину задоволення приносило саме розглядання смуг, а не поїдання.

Вищевказана "Прага" – це торт зі статусом, а його ім'я асоціювалося з чимось закордонним, майже недосяжним.

"Рижик" – теплий і домашній торт, який водночас мав ще милу назву. Хоча вона не була закріплена офіційно, але прижилася майже по всьому Радянському Союзу.

