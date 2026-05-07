Chupa Chups народився в Іспанії, а тепер про цей льодяник знають у більш ніж 164 країнах світу. Як льодяники Chupa Chups стали культовими та полюбилися по всьому світу – докладніше розповість 24 Канал.

До теми Улюблену всіма згущенку придумали не в СРСР: як цей смаколик народився та став культовим

Як усе починалося?

Народилися легендарні льодяники у 1958 році. А винайшов їх іспанець Енріке Бернат, мовиться на офіційному сайті Chupa Chups.

Сам Бернат був кондитером у третьому поколінні. Він продовжив сімейну справу заснувавши компанію Productos Bernat. У 1958 році підприємець купує 100% акцій Granja de Asturias, яка виготовляла солодощі з варення яблук та інших фруктів. Компанія тоді виробляла понад 200 видів продукції, які мали посередній попит і нічим не вирізнялась на ринку. Це були переважно звичайні льодяники на основі яблучного сиропу, пише "Телеграф".

Тож, Бернат вирішує трансформувати свій бізнес. Першим кроком стало глибше вивчення споживчих звичок: він замовив дослідження в авторитетної французької консалтингової компанії, щоб вивчити світ солодощів.

Результати дослідження були приголомшливими – виявилося, що 67% споживачів цукерок є дітьми віком до 16 років, і їхні руки часто брудняться, коли вони насолоджуються ласощами, передає Medium.

Річ у тім, що льодяник розсмоктується повільно, і маленьким дітям часто цікаво подивитися, як він зменшується. Тому дитина дістає цукерку з рота, через що руки стають липкими та ними малюк бруднить одяг і все навколо.

Також кондитер помітив цікавий нюанс: через брудні руки у дітей часто виникали проблеми з батьками. І через це дорослі часто не хотіли купувати льодяники своїм дітям.

En 1957, mientras observaba a unos niños, un joven barcelonés se dio cuenta de que los caramelos no estaban pensados para ellos, así que se le ocurrió una idea: ponerles un palo. Nacía Chupa Chups.



Enric Bernat no era nuevo en el mundo de la confitería. pic.twitter.com/g6kqbA51wN — Ana Otta (@ottavaldez) June 23, 2024

У чому полягала ідея?

За легендою, Бернату спало на думку: щоб у дітей не бруднилися руки – солодощі слід нанизувати на виделку. Але він пішов ще далі та прикріпив круглий льодяник на дерев'яну паличку. Кондитер розумів, що такі цукерки миттєво стануть хітом продажу.

На думку фахівців, така ідея виникла не на порожньому місці. А надихнули Берната льодяники Dum-Dums. Це були круглі цукерки на дерев'яних паличках, а винайшла їх американська компанія Akron Candy.

Але іспанець вивів концепцію цукерок на новий рівень і почав виготовляти палички не з дерева, а з пластику. Щоправда, замінити палички Берната змусив брак деревини в Іспанії. Сьогодні палички виробляють поліпропілену та підлягають переробці.

Чому у палочки Сhupa Chups є отвори? По-перше, через особливості створення льодяника – виробники заливають солодку карамель через отвір знизу, і так льодяник залишається прикріпленим до палички та не відвалюється від неї. Друга причина – безпека: якщо діти або дорослі випадково проковтнуть паличку, отвір дозволить пройти невеликій кількості повітря.

Крім того, підприємець стратегічно підійшов до придбання іспанських патентів на аналогічні продукти для зменшення конкуренції.

Чому льодяник отримав назву Chupa Chups?

Спочатку льодяники називалися Gol. Але таке найменування вибрали не випадково. На думку маркетологів компанії, круглий льодяник нагадує футбольний м'яч, а відкритий рот – ворота. Відтак, беручи цукерку до рота – ви немов забиваєте гол.

Але ця назва не прижилася, і у 1960 році цукерки стають просто Chups (ще без Сhupa). Таку ідею запропонувало Бернату рекламне агенство. З іспанської chupar можна перекласти, як "смоктати".

А назва Chupa Chups виникла трохи пізніше – у 1963 році. Тоді компанія рекламувала свої людяники з допомогою пісеньки, що звучала приблизно так: "Chupa un dulce rameoe, chupa chupa chupa un CHUPS" ("Візьміть щось солодке, щоб лизати, лизати, лизати, як Chups"). Це рекламне гасло так усім сподобалося, що невдовзі цукерки почали називатися Chupa Chups.

Як Chupa Chups захоплювали світ?

Спочатку команда продавців Chupa Chups налічувала понад 600 агентів, які обслуговували 300 тисяч торгових точок. Вони швидко переміщувалися по всій Іспанії, що представити свій продукт. Експерти зазначають, що без їхнього ентузіазму компанія не змогла б вирости до тих величезних розмірів, які вона має сьогодні, пише Blurt.Blog.

Крім того, успіху посприяв іноваційний на той час підхід Берната. Раніше солодощі продавалися як предмет розкоші та зберігалися у недоступному для дітей місці. Але підприємець розумів: якщо розмістити цукерки на очах у дитини, то можна буде продати їх набагато більше. Тому він розпорядився встановити в магазинах спеціальні стенди з льодяниками на рівні очей маленької дитини.



"Дерево" Chupa Chups – не просто яскрава презентація льодяників, а й ефективний спосіб збільшити продажі / Фото Kanesue

У 1970-х Chupa Chups виходить на світовий ринок. Перші льодяники з'явилися в Азії та Австралії. Проте невдовзі продукція поширилася на Північну Америку та решту Європи. У 1988 році продажі компанії сягнули 20 мільярдів одиниць по всьому світу: у перерахунку на населення планети – це по 4 штуки на кожного жителя. Однак піком став 2003 рік, коли виробили понад 4 мільярди "чупа-чупсів". Це призвело до того, що тоді обсяг продажів компанії перевищив пів мільярда євро.

В Україні Chupa Chups з'явилися на початку 1990-х років. Це були одні з перших іноземних солодощів, які тоді заполонили магазини та ринки. Продукт швидко став популярним, і з червня 2002 року в країні розпочало роботу спеціалізоване підприємство "Chupa Chups Україна".

У 2006 році Chupa Chups придбала італійсько-нідерландська група Perfetti Van Melle, яка є одним з провідних виробників солодощів у світі. Серед її брендів – Mentos, Meller, Trident, Smint, Stimorol і Fruittella. Сума угоди становила 512 мільйонів доларів.

Реклама Chupa Chups 1990 року: дивіться відео

Чим сьогодні є бренд Chupa Chups?

Сьогодні Chupa Chups – це не лише льодяники та інші солодощі: желейки, жуйки, жувальні цукерки та навіть солодка вода. Це ще і бренд одягу. У 2017 році компанія розпочала співпрацю з Tezenis, провідним італійським брендом спідньої білизни. Так з'явилася на світ колекція жіночих, чоловічих і дитячих боді, футболок, піжам тощо, які "ідеально підходять для спортивного стилю".

Барвиста лінійка, що обігрує: іконку lolly-POP (льодяник з англійської) у візерунках по всій поверхні, неповторний логотип і та кумедні гасла. Колекція для тих, хто хоче висловити свій нестандартний стиль,

– так про колекцію пише сама Chupa Chups.

Колаборація Chupa Chups і Tezenis: який вигляд має їхня спільна колекція

У тому ж 2017 році Chupa Chups став хедлайнером найбільшого у Великій Британії онлайн фестивалю відеоконтенту Summer in the City. Окрім презентації своєї продукції, бренд також подарував сцену Chupa Sugar Free Stage. На ній виступили, зокрема, такі відомі YouTube-співачки та авторки пісень, як Доді Кларк та Емма Блекері. Також у межах фестивалю відбулися масштабні інтерв'ю та спілкування із зірками. Як наголошували тоді у компанії, "місія Chupa Chups – надихати та надавати свободу підліткам у всьому світі, показуючи, що найкраща розвага – це те, з чим ми всі виросли".

Крім того, був період, коли Chupa Chups орієнтувалася не лише на дітей і підлітків, а і на дорослих. Сталося це у 1980-х роках, а причиною такого кроку стало зменшення народжуваності в Іспанії. Тоді компанія вирішує пов'язати льодяники з антитютюновою боротьбою та запускає гасло "Куріть Chupa Chups". Одним з найвідоміших облич цієї кампанії став відомий футболіст і тренер Йохан Кройф. Коли він став біля керма "Барселони", то публічно почав безперервно смоктати Chupa Chups під час футбольних матчів. Цукерки справді йому заміняли сигарети, адже він кинув палити через серцевий напад у 1991 році.



Chupa Chups замінили Йохану Кройфу сигарети після того, як у нього стався серцевий напад / Фото Marca

Антитютюнова кампанія Chupa Chups триває й у наш час. Але вона трансформувалася у дотепні пародії на пачки сигарет, де, замість напису "Куріння вбиває", можна побачити "Смоктання не вбиває". І все зроблено у тих самих чорно-білих тонах, як і обов'язкові застережливі написи Європейського Союзу.



Одна з антитютюнових реклам Chupa Chups / Фото Pinterest

Зараз ароматні солодощі підкорюють планету ще й у новому амплуа – у вигляді блисків для губ і гігієнічних помад зі смаком знаменитої цукерки. До створення колекції Chupa Chups Lip Balm доєдналася компанія Paglieri Sell System. Її фахівці доповнили смаки відомої карамелі травами, олією ши та аргана. У магазинах Італії вже представлені шість варіантів блисків з ароматом ванілі, полуниці з вершками та без, малини, коли, апельсина, передає Outlook.

Що ще цікавого слід знати про цей льодяник?

У 1958 році Chupa Chups випускає на ринок перші 7 смаків – полуниця, апельсин, лимон, полуниця з вершками, шоколад з ваніллю, кава з вершками та м'ята. Сьогодні компанія продає понад 100 смаків, зокрема такі незвичайні, як матча лате, чай з лимоном і рамуне (японська газованка). Однак полуниця та полуниця з вершками досі залишаються найпопулярнішими.

У 1994 році компанія створила найбільший льодяник в історії. Це був подарунок болгарському футболісту "Барселони" Хрісто Стоїчкову. Цукерка важила 375 грамів і, щоб її повністю з'їсти, потрібні були не години, а навіть дні. Ідея гігантських льодяників дуже сподобалася Chupa Chups, тому вони вирішили випустити їх у продаж. Сьогодні такі цукерки досі можна купити у деяких країнах.

Але у 2008 році компанія, відзначаючи своє 50-річчя, вразила ще більше. Вона випустила найбільший у світі Mega Chupa Chups. Вага цього гіганта трохи не дотягнула до кілограма та становила 725 грамів. Крім того, тоді святкові заходи проводили у різних країнах, а завершальною подією став великий концерт MTV за участю світових зірок у Барселоні.

У 1995 році Chupa Chups стали першими цукерками, що побували у космосі. Космонавти не лише взяли льодяники на станцію "Мир", а і постійно їх показували у прямому ефірі під час включень.

Через п'ять років наукова експедиція в Антарктиці виявила новий вид губок і жартома назвала його Chupa Chups (наукова назва якої Stylocordyla chupachups). Адже форма цього створіння нагадує знамениті льодяники на паличці.

У 2017 році Chupa Chups представила спеціальну серію до Гелловіну. Туди увійшли моторошна піца та 3D-льодяники у формі черепа, який заповнює мозок з лайма.

Дослідники з'ясували, щоб у роті розчинився 1 сантиметр Chupa Chups – потрібно цілих 60 секунд. А для того, щоб цукерка повністю розтанула у роті – треба її 2 500 разів туди "занурити".

Японські школярі під час навчального року беруть на заняття ручки у вигляді цукерки Chupa Chups, колір і аромат пасти e яких поєднується з льодяниками: вишневими, яблучними, виноградними тощо.

Chupa Chups неймовірно важко відкрити. І це зроблено спеціально. Цукерку завертають у два шари обгортки, які скручені разом та запечатані знизу за допомогою тепла. Це допомагає смаколикам добре зберігатися та залишатися у такому ж стані, немов їх щойно виготовили.

Як виробляють льодяники Chupa Chups: дивіться відео

Хто придумав логотип Сhupa Chups?

Один із логотипів, знайомих мільйонам із дитинства, створив один із найекстравагантніших митців ХХ століття – Сальвадор Далі.

У 1969 році Енрік Бернат звернувся до художника з проханням створити новий логотип. Той швидко взявся до роботи й менш ніж за годину запропонував простий варіант – жовту маргаритку, всередині якої розмістив назву бренду.

Крім того, Далі наполіг, щоб логотип розміщували на верхівці льодяника, адже так він залишався помітним навіть після розпакування.

Більше про логотип Chupa Chups і про роль Сальвадора Далі у його створенні – в матеріалі 24 Каналу.