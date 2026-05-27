Близько 90% людей у світі краще користуються правою рукою – і ця перевага майже не залежить від країни, культури чи походження, повідомляє Science alert.

Чому більшість людей – правші?

Дослідження припускає, що відповідь може ховатися у двох дуже давніх змінах: наші предки почали ходити на двох ногах, а згодом їхній мозок став більшим і складнішим. Саме це могло поступово зробити праву руку "головною" для більшості людей. Археологічні дані свідчать, що наші давні родичі могли частіше використовувати праву руку ще приблизно 1,8 мільйона років тому. Тобто ця особливість значно старіша за сучасну цивілізацію, письмо чи складні ремесла.

Неймовірні факти про нашу історію / Фото Unsplash

Науковці з Оксфордського університету та Університету Редінга вирішили перевірити одразу кілька популярних пояснень. Раніше припускали, що перевага однієї руки могла виникнути через виготовлення знарядь, життя на деревах, перехід до прямоходіння, зміни маси тіла або збільшення мозку.

Для цього дослідники проаналізували дані про понад 2000 особин із 41 виду мавп і людиноподібних приматів, включно з людьми. Їх цікавило не лише те, яку руку тварини частіше використовують, а й наскільки сильною є ця перевага.

Які дві підказки знайшли вчені?

Найсильніший зв’язок дослідники побачили між перевагою руки, розміром мозку та співвідношенням довжини рук і ніг. Іншими словами, важливими виявилися дві речі – прямоходіння і розвиток більшого мозку. Коли предки людини почали ходити на двох ногах, передні кінцівки звільнилися від постійного пересування. Руки поступово могли спеціалізуватися на інших завданнях – тримати, переносити, виготовляти, точно рухатися. Це був перший великий крок до ручної спеціалізації.

Як давно еволюція вирішила хто буде правшою / Фото Unsplash

Другий крок, імовірно, пов’язаний із мозком. У міру його збільшення різні півкулі дедалі сильніше спеціалізувалися на різних функціях. Така організація могла зробити перевагу правої руки стабільнішою на рівні всієї популяції.

Чи були правшами неандертальці?

Модель показала цікаву еволюційну лінію. У давніших предків, зокрема в Australopithecus afarensis, перевага правої руки була слабкою. Але з появою роду Homo цей нахил почав посилюватися. У Homo ergaster та Homo erectus дослідники побачили вже помітнішу праворукість. А неандертальці, найближчі родичі сучасної людини, за моделлю мали ще сильніший ухил у бік правої руки – майже як ми.

Винятком міг бути Homo floresiensis – той самий маленький родич людини з Індонезії, якого часто називають "гобітом". За оцінкою науковців, у нього перевага руки була слабкою, приблизно на рівні сучасних шимпанзе. Це добре вписується в гіпотезу: у Homo floresiensis був відносно невеликий мозок, і він, імовірно, не повністю втратив зв’язок із лазінням по деревах.

А як із праворукістю у тварин?

У більшості досліджених видів мавп і людиноподібних приматів науковці не знайшли такої сильної переваги однієї руки, як у людей, зазначає New scientist. Людина в цьому сенсі виявилася різким винятком.

Цікаво, що східнояванський лангур показав навіть сильніший ухил у бік правої руки, а орангутанги й кирпаті мавпи мали невелику перевагу лівої. Але загалом у приматів така асиметрія значно слабша, ніж у людей. Саме тому питання праворукість так зацікавила дослідників.