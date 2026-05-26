Зараз у деяких країнах Європи відбувається процес, який ще кілька десятиліть тому міг здатися дивним – греблі починають масово прибирати, пише National Geographic. Причина не в аваріях і не в руйнуванні старих споруд. Виявилося, що деякі річки після цього буквально починають "оживати". Повертаються риби, змінюються береги, а вода знову рухається так, як це відбувалося сотні років тому.

Чому в Європі взагалі почали прибирати дамби?

За оцінками дослідників, річки Європи сьогодні належать до найбільш змінених у світі. Учені підрахували, що на європейських водних шляхах може існувати понад 1,2 мільйона різних бар’єрів – великих гребель, шлюзів, малих дамб та інших перепон. Найцікавіше те, що багато з них уже фактично не використовуються. Деякі споруди колись будували для старих млинів або промислових підприємств, яких давно не існує. Частина гребель перестала виробляти електроенергію, але вони й далі впливають на природу.

Для людини це може виглядати як звичайна бетонна конструкція. Для річки все значно складніше. Навіть невелика перешкода змінює швидкість течії, переміщення мулу та рух риби.

Що відбувається з річкою після знесення старої греблі?

Однією з найбільших проблем вважають порушення міграції риб. Деякі види долають величезні відстані для нересту, але греблі буквально перекривають їм шлях. Через це в багатьох регіонах різко скоротилися популяції окремих видів. Коли старі бар’єри прибирають, іноді починають відбуватися зміни, які дивують навіть самих дослідників. Вода знову переносить осади природним шляхом, повертаються риби, а береги поступово відновлюються.

У деяких місцях після демонтажу споруд через кілька років вчені помічали повернення рослин і тварин, яких там не бачили десятиліттями.

Чому навколо цього виникли суперечки?

Попри активний рух за відновлення річок, ситуація не така проста. Проблема полягає в тому, що греблі також відіграють важливу роль у сучасній енергетиці. Гідроелектростанції виробляють електроенергію без спалювання вугілля або газу. Для багатьох країн це важлива частина переходу до чистішої енергетики. Через це виникає складне питання: що важливіше – відновлення природних річкових систем чи виробництво енергії?

Частина фахівців вважає, що старі й непотрібні конструкції необхідно прибирати без вагань. Інші наголошують, що повна відмова від гребель теж може створити проблеми. Схоже, Європа зараз опинилася в незвичній ситуації – після сотень років спроб підкорити річки люди починають замислюватися, чи не краще іноді просто дозволити їм текти так, як вони робили це тисячоліттями.