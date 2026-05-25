Тут розташовані місця, які колись були зовсім не такими, як сьогодні. Пустеля, де зараз майже немає життя, у минулому могла нагадувати зелені простори з річками й тваринами, інформує Britannica.

А деякі природні рекорди континенту настільки великі, що їх важко нормально уявити. До того ж континент має незвичні географічні особливості, які майже не зустрічаються в інших частинах світу, Важливо згадати про це в День Африки, який щороку відзначають 25 травня.

Як так сталося, що Африка розташована одразу в чотирьох півкулях?

Більшість континентів розміщена відносно просто – в одній або двох частинах планети. З Африкою ситуація зовсім інша. Через її територію проходить екватор – умовна лінія, яка поділяє Землю на Північну й Південну півкулі.

Але це ще не все. Африку також перетинає нульовий меридіан, який розділяє планету на Східну та Західну частини. У результаті континент одночасно розташований одразу у чотирьох півкулях. Подібне поєднання – велика рідкість у географії. Через це різні частини Африки можуть дуже сильно відрізнятися за кліматом, погодою та природними умовами.

Саме тому на одному континенті можна побачити спекотні пустелі, густі тропічні ліси, високі гори й величезні савани.

Чи правда, що Сахара колись була зеленою?

Сьогодні Сахара виглядає як безмежне море піску, спеки та каміння. Це найбільша гаряча пустеля планети, площа якої більша за територію багатьох держав разом узятих. Але тисячі років тому картина була зовсім іншою.

Науковці вважають, що значна частина сучасної пустелі мала озера, річки й рослинність. Тут жили тварини, яких сьогодні складно уявити серед пісків – жирафи, крокодили, великі травоїдні та інші види. Одним із доказів стали стародавні наскельні малюнки. Люди залишили на камені зображення тварин і сцен полювання ще в ті часи, коли клімат був набагато вологішим.

Зміни почали відбуватися поступово. Через зміни клімату територія почала висихати й зрештою перетворилася на пустелю, яку світ знає зараз.

Чому Африку називають "колискою людства"?

Коли науковці намагаються відтворити ранню історію людини, вони дуже часто повертаються саме до Африки. На території різних африканських країн знайшли одні з найдавніших решток ранніх предків людини.

Саме ці відкриття стали основою для теорії, що сучасні люди могли походити саме звідси. Археологи й антропологи роками знаходили кістки, сліди стародавніх стоянок і кам’яні знаряддя праці, які допомагають зрозуміти, яким був світ сотні тисяч і навіть мільйони років тому. Через це Африка має не лише природне значення. Для науки вона фактично стала місцем, де починається одна з найважливіших історій – історія появи людини.

Чи справді існує озеро, яке перетворює тварин на камінь?

Озеро Натрон розташоване неподалік кордону Танзанії та Кенії. Воно неглибоке, дуже солоне й має надзвичайно високий рівень лужності, інформує Discover wild life. Вода тут настільки насичена мінералами, що її pH іноді наближається до показників аміаку. Саме ця особливість і породила легенду про "кам’яних" тварин.

Якщо загибла тварина опиняється у воді, солі та мінерали можуть зберігати її тіло, ніби природний консервант. Через це птахи або кажани згодом набувають вигляду дивних застиглих скульптур. Воно часто має рожевий, помаранчевий або навіть насичений червоний відтінок.

Причина не у фарбах чи незвичайних каменях. Колір створюють мікроорганізми, які добре почуваються у воді з високою концентрацією солі. Коли вода випаровується, їх стає більше, а кольори стають яскравішими. У деяких місцях озеро виглядає так, ніби його поверхню пофарбували.

Найдивніша частина історії починається саме тут. Попри екстремальні умови, озеро Натрон стало одним із найважливіших місць для малих фламінго. Суворе середовище працює для них як природний захист. Багато хижаків просто не можуть дістатися до місць гніздування через агресивну воду й соляні ділянки. Через це тут регулярно збираються величезні колонії птахів.