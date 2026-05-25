Найцікавіше, що відповідь може бути не в якійсь містичній таємниці давніх єгиптян. Нове дослідження показало: піраміда поводиться під час коливань землі так, ніби її конструкція сама допомагає "гасити" удар, повідомляє National Geographic. І частина цієї розгадки весь час була буквально під ногами туристів.

Як Велика піраміда витримала тисячоліття?

Нове дослідження вібрацій Великої піраміди в Гізі показало, чому ця споруда змогла пережити сильні сейсмічні поштовхи й залишитися майже неушкодженою. Близько 2500 року до нашої ери фараон Хуфу взявся за один із наймасштабніших будівельних проєктів стародавнього світу.

На плато Гіза мали звести величезну піраміду, яка згодом стала б його гробницею. Поруч планували й менші піраміди – для дружин правителя. Будівництво тривало 26 років. За цей час тисячі робітників перевезли й уклали понад 2,3 мільйона блоків із вапняку та граніту. Так з’явився монумент заввишки близько 147 метрів.

Тепер науковці з’ясували, що піраміда Хуфу була напрочуд добре пристосована ще й до іншої загрози – землетрусів. У новому дослідженні, фахівці з Єгипту та Японії зібрали резонансні дані майже з 40 ділянок усередині Великої піраміди та довкола неї. Їх цікавило, як пам’ятка реагує на сейсмічну активність.

Результати показали: конструкція здатна ефективно розсіювати сейсмічні коливання, тому її реакція на руйнівні поштовхи залишається стійкою. За словами Асема Мостафи, сейсмолога Національного дослідницького інституту астрономії та геофізики в Каїрі й одного з авторів роботи, дані свідчать, що піраміда була "інтелектуально збалансована та добре налаштована" на стабільність.

За 4600 років існування Велика піраміда пережила не один землетрус. Частина сусідніх споруд не витримувала таких поштовхів, але монумент Хуфу зберігся. Дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, додає ще один штрих до розуміння інженерної майстерності давніх єгиптян. Водночас самі автори наголошують: вони не можуть точно сказати, чи будівельники спеціально враховували загрозу землетрусів.

Ми розглядаємо це як кульмінацію століть єгипетських будівельників, які навчалися як на успіхах, так і на невдачах. Це було схоже на відкриття шедевра емпіричної інженерії, який тисячі років був у всіх на виду,

– зазначає Мостафа.

Чому землетруси були реальною загрозою?

Єгипет не можна назвати територією, повністю вільною від сейсмічної активності. За останні кілька століть поблизу Каїра ставалися землетруси з серйозними наслідками.

Один із найпомітніших випадків відбувся в жовтні 1992 року. Тоді землетрус магнітудою 5,9 зафіксували приблизно за близько 32 кілометрів на південний захід від Каїра.

Поштовхи сильно вдарили по плато: понад 129 тисяч будівель були пошкоджені або зруйновані, серед них – більш ніж третина місцевих будинків. Постраждали й давні пам’ятки. У багатьох старовинних мечетях мармурові конструкції вкрилися тріщинами.

Гробниці в Долині царів дістали такі пошкодження, що всередині довелося встановлювати нові опори.

А з піраміди Хуфу, за словами Мохамеда Ель-Габрі, провідного автора дослідження та сейсмолога NRIAG, упав лише один камінь.

Стародавні споруди, збудовані з масивних, добре переплетених кам'яних блоків, зазвичай зазнавали набагато менших пошкоджень, ніж пам'ятки пізніших епох,

– стверджує ЕльГабрі.

Він пояснює, що частина інженерних переваг Великої піраміди вже давно відома дослідникам. Її основа надзвичайно широка – понад 230 метрів. Саме це додає конструкції стійкості й не дає їй легко втратити рівновагу. Піраміда також дуже симетрична, а її фундамент спирається на міцну корінну породу.

Те, що він структурно стійкий, ніколи не викликало сумнівів,

– додає Мостафа.

Як єгиптяни дійшли до такої інженерії?

Стійкість піраміди Хуфу не виникла випадково. Вона стала результатом довгої історії будівельних спроб, помилок і вдосконалень. Раніші піраміди зводили в Саккарі – місті приблизно на південь від Каїра. Найстарішою серед них є піраміда Джосера, відома також як Східчаста піраміда. Вона з’явилася більш ніж за століття до Великої піраміди.Її форма зовсім інша: замість рівних похилих граней, як у Гізі, вона піднімається вгору масивними сходинками.

Пізніше фараон Снофру, ймовірний батько Хуфу, який правив у 2613 – 2589 роках до нашої ери, звів великі піраміди з гладкою формою – саме такою, яку потім матимуть споруди в Гізі. Після смерті Хуфу в 2566 році до нашої ери єгиптяни ще довго продовжували будувати піраміди. Частина з них повторювала подібні структурні рішення, інші ж демонстрували спроби здешевити будівництво.

Син і наступник Хуфу Джедефре спорудив піраміду на північ від Каїра. Щоб зробило її візуально помітнішою, також він частково використав пагорб. Але така інтеграція в ландшафт зменшила зчеплення блоків і, відповідно, послабила стійкість споруди.

Ще один приклад – так звана "Чорна піраміда", збудована Аменемхетом III через кілька століть. Її створили переважно з глиняної цегли. Такий матеріал був дешевшим, але значно вразливішим до руйнування, ніж цілісні вапнякові блоки. Через ерозію та старіння слабший основний матеріал швидше деградував. На відміну від піраміди Хуфу, частина таких споруд із часом повністю зруйнувалася.