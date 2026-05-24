Час від часу палеонтологи знаходять рештки, які змушують знову переглядати ці уявлення. Причому інколи для цього не потрібен ідеально збережений скелет або сенсаційна знахідка в повному вигляді, повідомляє Bulletin of the American Museum of Natural History. Кілька величезних кісток, знайдених серед каміння, можуть несподівано повернути у світ, де океанами рухалися істоти розміром із багатоповерховий будинок.

Що знайшли дослідники?

Мільйони років тому океани Землі населяли істоти, поруч із якими сучасні кити вже не здавалися б такими велетнями. Тепер науковці заявили про відкриття морського хижака, який може претендувати на звання найбільшого морського плазуна в історії.

Розміри цих тварин вражають / Колаж 24 Каналу

Дослідники виявили рештки величезного іхтіозавра – давньої морської тварини, яка зовні нагадувала щось середнє між дельфіном і рептилією. За оцінками вчених, довжина цього гіганта могла перевищувати 25 метрів, а окремі припущення допускають і ще більші розміри.

Найцікавіше те, що відкриття зробили не завдяки повному скелету. Усе почалося лише з кількох величезних кісток, які знайшли на території Великої Британії.

Дивовижні істоти / Скриншот з відео Tylosaurus rex - New Subspecies & Interview

Згодом учені порівняли їх із раніше відомими рештками й дійшли висновку, що перед ними може бути представник невідомого раніше виду.

Якщо якась тварина заслуговує на це ім'я, то саме вона,

– сказала про "морського тірекса" палеонтологиня та співавторка дослідження Амелія Зітлоу.

Тварина жила приблизно 202 мільйони років тому – у період, коли на Землі відбувалися великі екологічні зміни. Це був час масового вимирання наприкінці тріасового періоду, коли з планети зникли багато живих організмів.

Іхтіозаври не були динозаврами у прямому значенні цього слова, хоча часто їх помилково так називають. Вони належали до окремої групи морських плазунів, які повністю пристосувалися до життя у воді. Деякі види мали величезні очі, швидко плавали й полювали на рибу та інших морських мешканців.

Відкриття може змінити уявлення про те, наскільки великими були давні мешканці океанів. Раніше головними гігантами серед іхтіозаврів вважали інших представників цієї групи, але нові знахідки показують, що межі їхніх розмірів могли бути значно більшими.

Тилозаври вже відомі як одні з найбільших мозазаврів, які коли-небудь жили. Я думаю, що це дослідження ще раз підтверджує це, роблячи їх найбільшою групою мозазаврів, яка коли-небудь жили,

– стверджує Тьяго Сімойнс , еволюційний біолог з Принстонського університету.

Науковці наголошують, що дослідження тривають. Навіть кілька кісток іноді здатні відкрити абсолютно нову сторінку історії життя на Землі.

Чи був цей морський гігант більшим за синього кита?

Нововідкритий іхтіозавр справді міг вражати розмірами. За попередніми оцінками науковців, його довжина могла перевищувати 25 метрів, а деякі припущення допускають навіть ще більші показники. Це робить його одним із найбільших морських плазунів, які будь-коли існували на Землі. Втім, синій кит усе ще не втрачає свого рекорду.

Сучасні сині кити можуть досягати приблизно 30 метрів завдовжки та важити понад 180 – 200 тонн, зазначає National geographic. Саме вони досі вважаються найбільшими тваринами за всю історію існування планети – навіть більшими за будь-якого динозавра. Тому нова знахідка не обов'язково перевершує синього кита за загальними розмірами чи масою. Однак серед морських плазунів давній океанський гігант цілком може стати новим рекордсменом.