Оселедець – це загальна назва риби, яку можуть готувати різними способами. А матіас зазвичай виготовляють з норвезького оселедця, який вважається одним із найсмачніших у світі. Докладніше про різницю між матіасом і оселедцем розповість 24 Канал.

У чому різниця між оселедцем і матіасом?

Найчастіше на полицях магазинів можна знайти солоний, слабосолений, маринований або копчений оселедець. Такий продукт має більш насичений, виразний смак і щільнішу структуру м’яса. Аромат може бути різкішим, особливо у традиційного солоного варіанту, пише "РБК-Україна".

Матіас – це теж оселедець, але молодий, виловлений до початку нересту. Така риба має відносно високий вміст жиру – більш ніж 16%, а ікра та молоки у неї ще не сформовані. Її м'ясо має значно ніжнішу текстуру та м'якший смак, також чудово піддається маринуванню. Зазвичай матіас готують слабосоленим способом, щоб зберегти природну соковитість і делікатність.

Яка головна відмінність?

Матіас маринують в особливий спосіб. Спеціальний розсіл, у який додають багато всіляких спецій, проте мало солі, гарантує збереження ніжного смаку риби. Розсіл має бути слабким, щоб м'ясо оселедця залишилося ніжним і соковитим. А ось маринад для оселедця може містити як оцет, так і олію або гірчицю. Крім того, під час приготування з матіаса видаляються усі кісточки, пише ТСН.

У той час, як класичний оселедець щільний і пружний, матіас буквально тане в роті та через низький вміст солі має особливо ніжний смак. Водночас він не має різкого запаху та гіркоти, які іноді з’являються у більш зрілої риби після інтенсивного засолу.

Через ці характеристики матіас часто називають делікатесом. Його подають як самостійну закуску, додають до салатів або поєднують з відвареною картоплею та цибулею. Завдяки підвищеному вмісту жиру смак залишається м'яким і збалансованим навіть за мінімально обробки.

Що ще відомо про матіас?

Назва "матіас" походить від нідерландського слова "maagde", що можна перекласти, як "діва". Власне, за назвою можна зрозуміти, що маємо справу з молодою рибою, яка не досягла зрілості.

Приготований матіас – традиційна та дуже популярна страва у багатьох країнах Європи, зокрема у Нідерландах, Бельгії, Данії та Франції.

Оселедець матіас – цінне джерело білка, вітамінів і мінералів. М'ясо риби містить багато омеги-3 жирних кислот, що позитивно впливають на здоров'я серця, мозку та інших органів. Також матіас багатий на вітамін D, необхідний для зміцнення імунітету.

У чому слід вимочити солоний оселедець?

Зазвичай, щоб довше зберігалася риба, її засолюють у великій кількості солі. Остання не дає бактеріям розвиватися та дозволяє оселедцю залишатися придатним до споживання тривалий час.

Проте перед подачею потрібно позбутися надлишку солі, оскільки вона часто домінує у смаку. Для цього часто використовують звичайну воду або молоко. Вода – простий варіант, але тривале вимочування може надмірно розм'якшити рибу. Молоко не лише зменшує солоність, а й додає оселедцю злегка солодкуватий присмак.

Однак є ще один спосіб, який допомагає швидко nf ефективно прибрати зайву сіль, зберігаючи правильну текстуру риби. Замість традиційних варіантів філе можна занурити рибу у газовану воду. Вона не змінює смаку оселедця, як молоко, і не робить його занадто м’яким, як звичайна вода.

