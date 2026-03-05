Серед троглобітів, яких виявили дослідники, особливу увагу привернув вид Plutomurus ortobalaganensis, про це повідомляє IFLScience. Саме він отримав статус найглибше знайденої наземної тварини.

Цей організм зафіксували під час іберо-російської експедиції CaveX. Його знайшли в печерній системі Крубера-Воронья на Західному Кавказі. Це одна із найглибших печер на планеті. Важливо, що Plutomurus ortobalaganensis виявили на глибині 1980 метрів. Це означає, що він є найглибше знайденим наземним членистоногим.

До цього рекорд приписували виду черв’яків, яких помітили приблизно на 1300 метрах у золотодобувній шахті Південної Африки.

За описом ця істота – колембола. Вона належить до членистоногих і зовні нагадує комаху. Хоча насправді є представником іншої гілки еволюційного дерева. Це сіруватий, безокий організм із шістьма ногами. Він пристосований до життя у вічній темряві та живиться грибами та органікою, що розкладається. Орієнтуватися в такому середовищі допомагають довгі вусики – ними тварина вловлює хімічні сигнали.

У відповідь на ці умови жодна з цих тварин не має очей і вони позбавлені пігментації... Крім того, у одного з видів розвинувся хеморецептор – свого роду хімічна параболічна антена, – який дозволяє йому пересуватися в такому складному середовищі. Вони харчуються грибами, які на них ростуть, сприяючи їх розкладанню і беручи участь в мережі стабільних спільнот членистоногих, що існують в печерах,

– пояснював Енріке Бакеро, один з авторів дослідження, зоолог і професор Університету Наварри в Іспанії.

Дослідники також звертають увагу на пігментацію. Багато мешканців глибоких печер із часом повністю втрачають колір. Ця колембола дуже бліда, але не абсолютно безбарвна. Ледь помітний відтінок наштовхнув на думку, що вид міг заселити такі екстремальні глибини відносно недавно – з еволюційного погляду.

Чому печерні риби стають прозорими?

У печері маскування втрачає сенс – темрява однакова для всіх, пише Science direct. Тому еволюція економить на тому, що більше не дає переваги: пігменті, який робить тіло темнішим. Та навіть очах, які не мають що бачити. У багатьох печерних риб це виливається в бліду шкіру, напівпрозорі боки й вигляд, ніби в них прибрали колір. Найцікавіше, що умовна втрата очей у печерних риб інколи перетворюється на плюс для інших відчуттів.

У мексиканської печерної тетри, у зоні, де в звичайної риби були б очі, розростаються чутливі структури. Вони вловлюють найменші коливання води. Риба буквально відчуває простір шкірою й пливе на вібрацію, яку створює здобич. Це явище називають vibration attraction behavior. Порожні очниці в темряві стають не символом сліпоти, а місцем, де надзвичайно посилюють інші сенсори, щоб виживати без світла.