Про це в соцмережі розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв, пише 24 Канал.

Що відомо про цю квітку?

За словами науковця, мешканці Буджаку називають цю квітку "брандушка". Наукова назва – пізньоцвіт анкарський (Colchicum ancyrense), занесений до Червоної книги України, як вразливий вид.

Науковець пояснив, що багато років поспіль спостерігає за пробудженням пізньоцвіта анкарського. І він пробуджувався не раніше Нового року. А цього зимового сезону перші квіточки брандушек з'явилися в Національному природному парку "Тузлівські лимани" ще в середині грудня 2025 року.

Зараз вони масово з'являються в Буджаку, неподалік міста Татарбунари. За словами Русєва, ареал цього виду у цих краях щорічно скорочується і дивовижна рослина може скоро взагалі зникнути.

Такій масовий вихід і цвітіння брандушек це неймовірно ранній строк їх появи. За більш 30 років, що я спостерігаю за такими рослинами біля Татарбунар, такого раннього строку масового пробудження ще не було,

– йдеться в повідомленні.

