Про це в соцмережі розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв, пише 24 Канал.
Що відомо про цю квітку?
За словами науковця, мешканці Буджаку називають цю квітку "брандушка". Наукова назва – пізньоцвіт анкарський (Colchicum ancyrense), занесений до Червоної книги України, як вразливий вид.
Науковець пояснив, що багато років поспіль спостерігає за пробудженням пізньоцвіта анкарського. І він пробуджувався не раніше Нового року. А цього зимового сезону перші квіточки брандушек з'явилися в Національному природному парку "Тузлівські лимани" ще в середині грудня 2025 року.
Зараз вони масово з'являються в Буджаку, неподалік міста Татарбунари. За словами Русєва, ареал цього виду у цих краях щорічно скорочується і дивовижна рослина може скоро взагалі зникнути.
Такій масовий вихід і цвітіння брандушек це неймовірно ранній строк їх появи. За більш 30 років, що я спостерігаю за такими рослинами біля Татарбунар, такого раннього строку масового пробудження ще не було,
– йдеться в повідомленні.
Випадки, коли помічали рідкісних тварин
В Чорнобилі виявили 3 молодих орланів-білохвостів. Це сталося влітку і відомо, що це вже 17-те гніздо орлана-білохвоста в межах Чорнобильського заповідника. Вважається, що це доказ стабільності та розширення популяції цього рідкісного виду в регіоні.
На початку 2026 року у Дніпрі помітили яскравого лісового птаха, якого легко можна впізнати за характерним забарвленням і гучною поведінкою. Ця пташка належить до родини воронових і є одним з найрозумніших птахів у природі.
Водночас в Черкасах помітили рідкісну качку-мандаринку. Зустріч з цією птахою – рідкість. Вона зазвичай мешкає в парках, зоопарках чи приватних господарствах.