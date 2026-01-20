У волинських лісах помітили нашестя омелюхів

Про це пише пресслужба парку "Прип'ять-Стохід".

Що відомо про нашестя омелюхів?

Статус у парку: омелюх (Bombycilla garrulus) – кочовий зимуючий, який регулярно з’являється на території НПП "Прип’ять – Стохід" у холодну пору року,

– йдеться в повідомленні.

Там вказали, що омелюхи взимку завжди тримаються великими зграями (від кількох десятків до сотень птахів). Вони разом кочують у пошуках їжі одночасно сідають на дерева й так само разом злітають.

Зазначається, що найчастіше омелюхи з’являються у заплавах річок поблизу сіл і рекреаційних зон у чагарниках і на узліссях біля дерев і кущів з ягодами.

Цікаво! Омелюхи прилітають не щороку. Тут усе залежить від погодних умов, можуть з’явитися раптово й так само раптово зникнути. Загалом вони дуже мирні, майже не конфліктують між собою, у польоті зграя нагадує хвилю.

Поява зграї омелюхів у НПП "Прип’ять–Стохід" – справжня ознака поліської зими, коли природа здається тихою, але наповненою життям,

– вказують в пресслужбі нацпарку.