Так, під час мандрівки до людей вийшов глушець білодзьобий. Про це повідомила на фейсбук-сторінці Аліна Косовська.

Дивіться також Від жаху перед цифрою 4 до табу цокатися келихами з водою: які найдивніші забобони у світі

Якого птаха побачили?

На цього дивовижного птаха натрапили учасники ветеранської мандрівки під Говерлою. Представника карпатської фауни сфотографувала Ірина Міль.

Ось такого мешканця лісу сьогодні зустріли учасники нашої ветеранської мандрівки під Говерлою. Птах виявився комунікабельним і наполегливо намагався щось сказати,

– йдеться в повідомленні.



На Рахівщині помітили рідкісного птаха / Фото Ірини Міль

Глушець білодзьобий – один із найбільших лісових птахів України, що належить до роду тетеруків. Довжина тіла сягає до 87 сантиметрів, а розмах крил – від 87 до 125 сантиметрів.

Тіло самця має темне оперення із зеленуватим металічним відблиском, а широкі крила забарвлені у рудувато-бурий колір. У самиць оперення жовтувато-руде в буру смужку. На хвості дрібні білі плями, а дзьоб кремово-білий.

Цей птах – мешканець тайги, поширений в Українських Карпатах, у зоні хвойних лісів до верхньої межі лісу. Взимку вони спускаються до висоти 800 метрів над рівнем моря, а ось влітку і восени, коли достигають ягоди, вони піднімаються до субальпійської зони.

Вони споживають рослинну їжу: хвою, бруньки, молоді пагони і ягоди. Рідше споживають також комах та інших безхребетних. Взимку птахи живляться виключно хвоєю ялиці та смереки.

До слова, ці птахи занесені до Червоної книги України як зникаючий вид.

Якого птаха нещодавно помітили біля Чорнобиля?