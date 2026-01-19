Схожі ситуації була і в Сполучених Штатах, коли золотокрилі війчасті птахи за сотні кілометрів змінювали свої маршрути перед торнадо в 2014 році. Як пишуть у BBC Wildlife, такі спостереження спонукають до думок про тварин, що "втікають" перед стихійними лихами, пише 24 Канал.

Дивіться також Вони всі унікальні: чому кожна сніжинка різна

Чи справді тварини можуть передбачати щось?

Незважаючи на схожі історії, наразі нема достатніх доказів того, що тварини можуть надійно передбачати природні катастрофи.

Головні проблеми в дослідженнях:

немає довготривалих базових даних про звичайну поведінку тварин, щоб точно визначити, що саме є "аномалією" перед лихом;

спостереження часто збираються ретроспективно, вже після події;

людські спотворення сприйняття (так званий confirmation bias) схиляють нас бачити закономірності там, де їх може не бути.

Відповідно до дослідження німецького Геофізичного центру Гельмгольца у 2018 році, вказується, що дивна поведінка тварин перед землетрусами часто корелює з малими попередніми поштовхами, а не з основним сильним землетрусом.

Відтак, це говорить про те, що тварини реагують на зміни, які вже є, а не передбачають майбутнє лихо.

Деякі тварини здатні відчувати ультразвук, коливання магнітного поля або зміни атмосферного тиску, які іноді передують природним катастрофам. Проте ці їхні здібності поки що не дозволяють створити надійну та практичну систему прогнозування стихійних лих.

Науковці продовжують активно досліджувати це питання. У рамках проєкту ICARUS ((Міжнародне співробітництво з дослідження поведінки тварин із використанням космічних технологій) тварин оснащують спеціальними передавачами, які відстежують їхні поведінку та реакції на природні явища. Зібрані дані можуть допомогти виявити закономірності, які в майбутньому потенційно могли б стати частиною систем раннього попередження про катастрофи.

Як діють коти перед приходом біди?