За словами полярника, метеоролога-озонометриста Олександра Полудня, у разі зміни клімату будуть екстремальніші "температурні коридори". І тоді Антарктида та всі льодовики на планеті розтануть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

До теми Такого планета не бачила мільйони років: Амазонія переходить у новий стан

Чи може піти Одеса під воду?

Якщо льодовики розтануть, то Світовий океан підніметься на 70 метрів. Це вплине, зокрема, і на Україну.

Багато мегаполісів розкинулися на береговій лінії материків. Ба більше, Одеса розташована дуже низько над рівнем моря – на висоті 39 – 36 метрів.

І у разі підняття води Світового океану все це піде під воду.

Який ще вплив на планету матиме танення льодовиків?

У Світовий океан потрапить велика кількість прісної води від льодовиків, і він опрісниться. Наслідки такого опріснення будуть катастрофічними – відбудеться порушення умов життя морських організмів і можуть зникнути окремі види.

А якщо з біологічної ланки "хтось випаде", то решті не буде що їсти – вони теж опиняться під загрозою, бо не матимуть альтернативи.

Майбутня катастрофа вже близько: що про це відомо?

За 13 років спостережень в Антарктиді науковці зареєстрували понад 360 незвичайних сейсмічних подій. Скоріш за все, мовиться про льодовикові землетруси. Це особливий різновид сейсмічної активності, який виникає у холодних регіонах планети. Вони з'являються, коли величезні шматки льоду відколюються від льодовиків і падають в океан. Якщо такий айсберг відривається та потім із силою вдаряється об "материнський" льодовик – це створює потужні механічні вібрації, що поширюються на тисячі кілометрів.

Найбільше таких льодовикових землетрусів зосереджено у двох кластерах – біля льодовиків Твейтса та Пайн-Айленд. Ці льодовики стали найбільшими джерелами підвищення рівня моря від Антарктиди. Близько двох третин зареєстрованих подій – 245 із 362 – сталися біля морського краю Твейтса. Найактивніший період тут спостерігали між 2018 та 2020 роками.

Льодовик Твейтса іноді називають льодовиком "Судного дня". Якби він повністю зруйнувався – це підняло б глобальний рівень моря на 3 метри та затопило прибережні території по всьому світу. Крім того, він потенційно може розпастися дуже швидко.

Також багато таких подій фіксують у Гренландії. Тамтешні льодовикові землетруси мають відносно велику магнітуду, яку можна порівняти з ядерними випробуваннями КНДР. Їхня кількість змінюється залежно від пори року, зростаючи наприкінці літа. А в останні десятиліття льодовикові землетруси у Гренландії стають частішими, що може бути пов'язано зі швидшим темпом глобального потепління у полярних регіонах.