Про це пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

Дивіться також Потрапив до фотопастки: у Чорнобильському заповіднику помітили рідкісного хижака з дитинчам

Як коти попереджають про небезпеку?

Кожен орган чуття кота спеціалізується на виявленні певних сигналів:

Вуха чутливі до низькочастотних звуків (інфразвуку) та різких змін в природі. Вони можуть відчути наближення землетрусу за 10 – 15 хвилин до перших поштовхів.

Нюх у котів доволі сильний. Вони можуть виявляти зміни в повітрі, наприклад, мікродози чадного газу, специфічний аромат ізоляції, що починає плавитися, чи ледь помітний витік побутового газу.

Вібриси (вуса) та рецептори на лапах надзвичайно чутливі до вібрацій. Вони фіксують найменші вібрації ґрунту та коливання електромагнітних полів, що часто передують технічним аваріям.

Барорецептори вуха реагують на різкі перепади атмосферного тиску, що змушує кота шукати укриття перед початком шторму чи бурі.

Коти знаками можуть попереджати про небезпеку / Фото Unsplash (Erik-Jan Leusink)

Як коти сигналізують про небезпеку

Коли кіт відчуває загрозу, це проявляється в зміні поведінки – уважний господар може розпізнати ці сигнали:

Раптова тривога чи паніка: Безпричинне шипіння, спроби втекти з приміщення чи ховання. Це може вказувати на зовнішню загрозу, як наближення шторму, витік газу чи навіть наближення землетрусу.

Застигання та концентрація: Кіт напружено дивиться в одну точку, притискається до підлоги. Так він може фіксувати приховане джерело вібрації чи звуку – наприклад, несправну проводку чи рух шкідників.

Відмова від їжі: Якщо кіт не їсть понад добу, це часто сприймають як "поганий знак" для всієї родини, проте це "гучний" сигнал про проблему зі здоров'ям самої тварини – біль, хворобу чи стрес. Це вимагає негайної консультації з ветеринаром.

Раціональний підхід до сигналів кота

Не варто впадати в думки про містику: дивна поведінка кота – це привід для перевірки.

Дотримуйтеся простого алгоритму:

Перевірте дім: Огляньте газові прилади, електромережу, вентиляцію та можливі джерела чадного газу.

Оцініть стан кота: Якщо в оселі все гаразд, зверніть увагу на тваринку. Незвичайна поведінка може бути наслідком травми, стресу, вікових змін чи хвороби.

Чому ваш кіт ходить за вами всюди?

Проблеми зі здоров’ям і стрес,

Нудьга,

Тривога розлуки,

Кіт просить про щось конкретне,

Ігрові та мисливські інстинкти,

Хоче поїсти,

Деталі про поведінку котиків, читайте в матеріалі 24 Каналу.