Які тварини в давні часи полювали на наших пращурів. Про це розповість 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Які тварини полювали на наших предків?

Шаблезубий кіт

Як тільки випадала можливість, ці тварини їли давніх людей. У 2015 році вчені відновили скам'янілості зубів і кісток віком 300 000 років у двох шаблезубих кішок у німецькому Шонінгені. Тести показали, що представник Homo heidelbergensis, ймовірний предок сучасної людини, використовував одну з кісток як молоток.

Homo heidelbergensis були хорошими мисливцями. Вони використовували дерев'яні списи та були здатні знищувати велику здобич, зокрема носорогів, бізонів і гігантських оленів. Однак мудро трималися якомога далі від шаблезубого кота та вбивали його лише для самозахисту.

Найбільший представник серед шаблезубих кішок – Machairodus kabir. Він жив між 6,5 і 7,5 мільйонами років тому. А важила ця тваринка 350 – 490 кілограмів. Для порівняння, найбільші тигри сьогодні сягають до 300 кілограмів.

Який вигляд мали шаблезубі кішки: дивіться відео

Крокодил антропофаг

Його назва перекладається буквально, як крокодил-людожер. Це великий вимерлий крокодил, який полював на ранніх людей 1,84 мільйона років тому.

Вчені виявили першу скам'янілість таких крокодилів в Олдувайській ущелині в Танзанії у 2007 році. У період існування крокодила антропофага там жили два невеликих прабатька сучасних людей.

Учені навіть знайшли кілька скам'янілостей з укусами давніх крокодилів. Історики вважають, що крокодил ховався під водою та вистрибнув, щоб зловити здобич, яка прийшла напитися. Ймовірно, крокодил вважав ранніх людей основним джерелом їжі.

Змії

Змії та примати живуть разом вже 100 мільйонів років. Змії полювали на приматів і вважали їх просто ще одним джерелом їжі.

За словами професора з Каліфорнійського університету Лінн Ісбелл, смертельний страх опинитися в череві змії змусив стародавніх приматів розвинути більший мозок і гостріші очі. Так, ранні примати вже могли бачити інших хижаків з далеких відстаней, але змій було помітити важче, тому що вони ковзали по підлозі. Ба більше, крадькома наближалися до своєї здобичі, перш ніж згорнутися навколо неї, щоб задушити до смерті.

З часом примати еволюціонували, і вже могли бачити колір і рух в більшому об'ємі. Це дозволило їм помітити змій. Близько 60 мільйонів років тому еволюціонували і перші отруйні змії, а їхня отрута була засобом перемогти покращений зір ранніх приматів. Натомість ранні примати розвинули більший мозок, щоб швидше обробляти візуальну інформацію.

Які гігантські змії колись жили на Землі: дивіться відео

Печерний ведмідь

Печерний ведмідь (Ursus spelaeus) уперше з'явився близько 100 тисяч років тому і вимер близько 25 тисяч років тому. Його батьківщиною вважають Європу, де він зимував у печерах. Люди середньовіччя навіть приймали його скам'янілості за драконів.

Печерний ведмідь жив поряд з неандертальцями до появи сучасних людей 40 тисяч років тому. Обидва види людей жили в одних і тих самих з ведмедями, що призводило до жорстоких зіткнень. Такі протистояння прадавні люди вели з тваринами винятково за середовище проживання, оскільки печерний ведмідь здебільшого харчувався рослинами.

Люди не стали активно полювати на ведмедя, тому що він був величезним і небезпечним. Однак вони полювали на нього, коли це було необхідно.

Іноді ведмеді залишали свої печери заради інших. В інших випадках люди жили в печерах влітку та виходили, коли ведмеді поверталися, щоб впасти у сплячку взимку. Однак зіткнення все одно були неминучими.

Що відомо про печерного ведмедя: дивіться відео

Стародавні гієни

У 1994 році вчені знайшли стегнову кістку Homo rhodesiensis віком 500 тисяч років у печері в Касабланці, Марокко. Homo rhodesiensis є підвидом Homo heidelbergensis, якого вважають спільним предком неандертальців і Homo sapiens.

Лише у XXI столітті вчені зрозуміли, що у них є скам'янілість ранньої людини, тому що кістка була сильно зламана та пережована вимерлою гієною.

Вченим відомо, що в деяких печерах жили люди та стародавні гієни, хоча науковці сьогодні не можуть підтвердити, чи жили вони там одночасно. Цілком імовірно, що на стародавню людину полювали гієни, але дослідники не роблять поспішних висновків. Homo rhodesiensis міг загинути з інших причин, а його останки з'їсти гієни.

Homo rhodesiensis також був відмінним мисливцем, який вбивав велику дичину. Вони могли навіть полювати на гієн. Однак і гієни також були здатні полювати на них. Що б не сталося 500 тисяч років тому, відкриття захоплює, оскільки дослідники рідко знаходять останки людських скам'янілостей, з'їдених хижаками.

Мовиться про мозазаврів. Жили вони 98 – 66 мільйонів років тому. Їхні рештки найчастіше знаходять у морських відкладах Північної Америки, Європи й Африки.

Мозазаврів вважали винятково володарями давніх океанів. Але насправді вони зуміли пристосовуватися до життя у прісноводних річок.

Нещодавно міжнародна група дослідників проаналізувала зуб мозазавра-прогнатодонта. Науковці дійшли висновку, що цей плазун досягав у довжину до 11 метрів, що дорівнює масштабам сучасної косатки.

Більше про мозазаврів і які відкриття щодо них зробили вчені – читайте в матеріалі 24 Каналу.