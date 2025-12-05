Навіть сьогодні в Україні знаходять розрізнені кістки, зуби, бивні мамонтів. Тож, де на території нашої держави жили мамонти, – розповість 24 Канал.

Де вперше на території України виявили скелети мамонта?

У колекції Національного Музею Історії України зберігається великий уламок бивня мамонта знайдений в 1836 році біля села Трипілля на Київщині. Проте перші повні скелети мамонтів на території України були знайдені восени 1839 року в селі Кулішівка на Сумщині. Згодом науковці ідентифікували, що рештки належать Mammuthustrogontherii (степовому мамонту). У 1841 році на відзначення наукового відкриття у Кулішівці було встановлено один з найоригінальніших у світовій історії пам’ятник мамонтові, повідомляє Лебединський міський краєзнавчий музей.

Пам'ятник мамонтові у селі Кулішівка: дивіться відео

Де ще на Сумщині знаходили рештки мамонтів?

Як повідомляє Сумський обласний краєзнавчий музей, майже усі рештки, що є в їхній колекції, було знайдено в алювіальних відкладах річок Сумщини та на дні озера Чеха, що на території сучасних Сум.

На території Лебединського району, рештки цієї тварини було виявлено в торфовищах на Протопопівщині та в Будилці. Також на березі річки Псел біля села Курган вдалося знайти вимиті водою зуби та ікла мамонта. А найбільшу кількість кісток мамонта було виявлено у 1963 році під час будівництва очисних споруд автовокзалу в самому Лебедині. Встановлено, що вони належать Mammuthus primigenius Blumenbach (шерстистому мамонту).



Рештки мамонта, знайдені на території Лебединського району / Фото взято із сайту Лебединського міського краєзнавчого музею

Де знайшли найвідомішого українського мамонта?

Найвідоміший український мамонт, точніше – його скелет, був знайдений у селі Гатне Київської області. Точний вік тварини тоді встановити не змогли. Йому не робили радіовуглецевого аналізу. Технологію запропонував американський фізико-хімік Віллард Ліббі у 1946 році. Це сталося за три роки до знахідки скелету, тому до СРСР вона ще не дійшла. Натомість кістки для збереження просочили речовинами, що зробили їх непридатними для подальшого радіовуглецевого дослідження. Сьогодні науковці вважають, що гатнівський мамонт жив між 30 та 12 тисяч років тому, повідомляє Суспільне.



Скелет мамонта із села Гатне / Фото Суспільного

Де ще на Київщині жили мамонти?

Мамонти жили й у самому Києві. Відомо, зокрема, про Кирилівську стоянку мисливців на мамонтів, що розташована на Подолі. Її відкрив у 1893 році археолог Вікентій Хвойко. Розміщувалая стоянка на 20-метровій глибині глини та мала площу 1 000 квадратних метрів. Тут знайдено рештки понад 60 мамонтів.

Що відомо про Галицького мамонта?

Мабуть, найбільше скам'янілих решток мамонта вдалося знайти на Тернопільщині. Їх виявили майже в усіх районах області під час археологічних розкопок і під час видобутку будівельних матеріалів у кар’єрах. Загалом понад 370 знахідок кісток мамонта.

Як розповів доктор історичних наук Олександр Ситник, на теренах сучасного Тернопілля клімат у ті часи нагадував той, що зараз на півострові Ямал і півночі Карелії. Сама територія була холодною тундрою, подекуди помережаною хвойним рідколіссям. У долинах буяли високі трави, що давало змогу виживати великим травоїдним ссавцям – мамонтам, носорогам, північним оленям, передає видання "20 хвилин".

Найбільший бивень мамонта на Тернопільщині виявили у 1911-му році в селі Лошнів Теребовлянського району. Крім того, великі знахідки тварин льодовикового періоду були в Стіжку та Малій Іловиці Шумського району, у Кременці на горі Куличівка, у Залісцях Збаразького району, Великому Глибочку Тернопільського району, Заліщиках. А у Малій Іловиці на горі Пустельній вчені знайшли рештки аж 90 особин різних тварин, зокрема печерного ведмедя, печерної гієни, песця, північного оленя та інших. Імовірно, у цьому місці була карстова лійка і тварини туди падали. Також знахідки роздроблених кісток мамонта зафіксовано біля села Монастирок, що у Борщівському районі, та на дні Тернопільського ставу. Є в області і пам'ятний знак на місці першої знахідки кісток мамонта біля Вишнівця.

Знаходили доісторичних тварин і на Прикарпатті. Зокрема, світова сенсація на той час сталася у жовтні 1907 року на околицях Надвірної. У копальні озокериту біля села Старуні були виявлені рештки мамонта. Тварина прекрасно збереглася, забальзамувавшись у глині, просякнутій "земляним воском" (так тоді називали озокерит). До рук науковців потрапили не лише кістки, але й частина туші – разом зі шкірою та навіть підшкірною тканиною, чого раніше ніколи не траплялося, пише "Збруч".

Ще одні рештки мамонта було виявлено поблизу села Дубівці у 2008 році. Прибувши на місце, вчені побачили, що екскаватор, який знімав верхній шар лесу, практично цілковито знищив скелет доісторичної тварини. Збереглися лише уламок бивня та зуб, які були відкопані та перевезені у музей природи Галицького національного парку, повідомляє Станіславівський натураліст.



Розкопки бивня мамонта у селі Дубівці / Фото сайту "Станіславівський натураліст"

Чи жили мамонти у сучасних степах України?

Унікальні знахідки були зроблені під час будівництва нового Кодацького мосту, який відкрили в нинішньому Дніпрі у 1982 році. Тоді з дна річки Дніпро було піднято зуби Mammuthus primigenius (шерстого мамонта), які виявилися найбільшими з усіх відомих у Європі. Також рештки мамонта виявили наприкінці 2023 року під час будівництва траси Решетилівка – Дніпро.

Відомо і про знахідки на околицях Запоріжжя. Зокрема, у 2024 році було знайдено три кістки: плечову, лопатку та велику гомілкову. Вони щільно розташовувалися на узбережжі – в межах 5 – 6 метрів, що може свідчити, що це кістки однієї тварини. Знахідкам приблизно 10 тисяч років.



Знайдені кістки мамонта у Запоріжжі у 2024 році / Фото Укрінформ

Вже у 2025 році у Запорізькому районі на узбережжі Дніпра знайшли десятки кісток доісторичних тварин, зокрема частини скелетів прадавнього оленя гігантського, носорога шерстистого та мамонта. Усім тваринам – понад 12 тисяч років, а можливо, навіть, і понад 20 – 30 років.

Багато кісток мамонта знаходили на Полтавщині. Зокрема, знахідки виявляли неподалік Лубен, Кобеляк, Вереміївки, Келеберди, Карабазівки, Терешок. А у серпні 2025 року у селі Заріг Оржицької громади краєзнавиця виявила фрагмент бивня мамонта під час копання глини.

Біля села Ольгопіль Чечельницького району на Вінниччині велику кістку мамонта виявили на 2,8-метровій глибині у 1961 році. Тоді це була найпівденніша знахідка на території України. Жила тварина 30 тисяч років тому та померла своєю смертю у віці близько 80 років.

Які ще області населяли мамонти?

Ще одну стоянку мисливці на мамонтів виявили біля села Мезин (Мізин) на Чернігівщині (Мізинська стоянка). Також в області знайшли бивень мамонта завдовжки 55 сантиметрів неподалік села Оболоння Коропського району.

А у Межирічі Канівського району на Черкащині археологи виявили чотири житла, побудовані зі скам'янілих кісток мамонтів. Радіовуглецевий аналіз вказує, що стоянка існувала приблизно 14,9 – 14,2 тисячі років тому (у каліброваних датах: 17 000 – 18 070 років тому). Сьогодні Межиріцьке поселення належить до числа найбільш точно датованих археологічних комплексів Східної Європи, пише Суспільне.



Сучасний вигляд житла Межирічу / Фото взято із сайту Суспільне

