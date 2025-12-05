Про це пише 24 Канал з посиланням на brightside.

Яких собак завжди плутають?

Золотистий ретривер і лабрадор-ретривер

Ці собаки мають декілька суттєвих відмінностей. У золотистого ретривера довші вуха. Його шерсть довша і може бути хвилястою.

Водночас лабрадор-ретривер масивніший і щільнішої статури, з добре розвиненою мускулатурою. У нього коротке, пряме та густе хутро.



Золотистий ретривер та лабрадор-ретривер / Фото Unsplash (Richard Burlton, Vincent van Zalinge)

Маламут і сибірський хаскі

Люди часто плутають аляскинського маламута та сибірського хаскі, оскільки обидва мають вражаючі мордочки, густу шерсть та "вовчі" вирази обличчя, які виглядають майже ідентично для випадкового спостерігача.

Проте, аляскинський маламут має велику, об'ємну голову, а вуха більш закруглені та ширше поставлені. Сибірський хаскі має загнутий вниз хвіст і довгі, тонкі лапи.



Маламут і сибірський хаскі / Фото Unsplash (Lesli Whitecotton, photo nic)

Пекінес та японський хін

Ще однією парою собак, яких плутають є пекінес та японський хін. Мордочка пекінеса майже плоска, вона також трохи більша. Японський хін має злегка закруглений лоб.



Пекінес та японський хін / Фото Unsplash (Nicolás Encina), сайт e-pet

