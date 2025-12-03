Сьогодні майже всі породи котів є штучно виведеними, а дав початок домашнім котам кіт степовий. Які породи є штучно виведеними – розповість 24 Канал з посиланням на "Світ домашніх тварин" і Cats.com.

Які породи котів є штучно виведеними?

Саванна

Країна походження – США. Вважається найрідкіснішою породою кішок у світі. Вона є гібридом дикої та домашньої порід сімейства котячих. Найголовніша якість такої кішки – надмірна цікавість. Саванна скрізь супроводжуватиме свого господаря, бо вважає себе компаньйоном людини. Саванна погано переносить самотність. Такій кішці потрібне регулярне спілкування – або з людиною, або з іншим вихованцем.

Као-мані

Порода кішок, виведена в Таїланді. Ця тварина має дуже древній родовід. Великою популярністю користуються кішки цієї породи, що мають незвичне забарвлення очей – фахівці називають це гетерохромією. Као-мані – грайливі та цікаві вихованці. До господаря прив’язуються дуже сильно та не переносять довгої розлуки з ним. Дуже люблять муркотіти, "розмовляти" з власником. Чистокровного представника цієї породи можна придбати лише у Таїланді чи Європі.

Сноу-шу

Країна походження – США. Ця порода виникла як результат схрещування сіамських і американських короткошерстих кішок. Сноу-шу обирають собі одного хазяїна. Відрізняються комунікабельністю, але при цьому ненав’язливі. Самотність переносять дуже болісно. Надмірно зайнятим людям таких кішок набувати не рекомендується.

Сфінкс

Мабуть, найпопулярніша короткошерста порода. Все почалося в 1960-х роках в Торонто, коли короткошерста кішка, на ім’я Елізабет народила кошеня без шерсті. Обмежене генетичне різноманіття та слабке розуміння генів безшерстості зробили розведення породи справжнім викликом. Створення породи зайняло багато років. Перші природні виводки кошенят сфінкса з'явилися в Торонто та Міннесоті приблизно через десятиліття. Дехто з власників котів вважає сфінкса королем серед єгипетських безшерстих порід.

Український левкой

Він успадкував безшерсте тіло донського кота та загорнуті вушка шотландської висловухої. Порода була створена в перше десятиліття XXI століття, тож є новим поповненням у світі котів. Хоча кіт популярний серед ентузіастів у Росії та Україні, наразі український левкой не визнаний жодною великою міжнародною організацією заводчиків чи любителів котів.

