Котяче муркотіння – це не просто м'яке та ритмічне "мі-мі-мі", а спосіб цих тварин спілкуватися зі світом, який їх оточує. 24 Канал з посиланням на American Animal Hospital Association розповідає, чому насправді наші котики муркочуть і як це впливає на людей.

Чому коти муркочуть?

У такий спосіб тварини демонструють, що у них все ок, вони всім задоволені та перебувають у комфорт. Тобто муркотіння – це радість щасливої кішки.

Коли кішка вмощується на ваших колінах, закриває очі та починає муркотіти, то таким чином вона показує, що почувається в безпеці, щасливою та розслабленою. Таку поведінку, до речі, демонструють не лише домашні кішки, але й дикі, такі як леви та гепарди.

Коти муркочуть, коли у них все добре / фото – Pixabay

Ритмічні вібрації муркотіння створюють заспокійливу атмосферу та допомагають зміцнити зв'язок між кішками та їхніми людьми.

Мурчання відіграє важливу роль на ранніх етапах життя кота. Кошенята народжуються сліпими і глухими, тому вони покладаються на дотик і нюх. Матері-кішки муркочуть, щоб спілкуватися зі своїми кошенятами, сигналізуючи, що можна безпечно підійти і поїсти.

Кошенята ж муркочуть у відповідь своїм матерям, створюючи взаємне відчуття комфорту і безпеки.

Муркотіння може демонструвати зв'язок між матір'ю і кошеням / фото – Pixabay

Мурчання допомагає коту зменшити стрес і тривожність, є таким собі заспокійливим. Схоже, що у котів цей механізм працює подібно до того, як люди, які відчувають тривогу, раптово починають щось собі наспівувати або вимовляти під ніс. Цей заспокійливий механізм може допомогти котам впоратися зі стресовими ситуаціями, такими як нове оточення або присутність інших тварин.

Чи всі мурчання однакові?

Дослідники визначили різні типи, які коти використовують у різних ситуаціях. Наприклад, "муркотіння з проханням" – специфічний тип, що включає високочастотний елемент, схожий на плач дитини, призначений для привернення уваги людей і отримання відповіді, наприклад, годування.

Деякі фелінологи навіть вважають, що коти дійсно імітують плач людської дитини, щоб привернути уваги – цей механізм у них виробився штучно після тисяч років спільного проживання з нами.

Мурчання як котяча мова

Коти використовують муркотіння для спілкування з людьми та іншими котами. Хоча муркотіння кота, що сидить у вас на колінах, часто є ознакою прихильності, воно також може передавати інші повідомлення. Так, кіт може муркотіти, щоб попросити їжу або більшої уваги від своєї людини.

Там, де мешкає кілька котів, муркотіння може слугувати для комунікації з іншими котами, наприклад, для вираження бажання погратися або сигналу про відсутність агресії.

Який муркотіння може мати вплив на людину?

Але чому ефект відчуття комфорту і безпеки від котячого муркотіння виникає у людей, які чують ці звуки? Вчені дослідили, що люди, які чують муркотіння, не просто переконали себе, що їм стає краще, а їм дійсно так стає.

Вібрації, що виникають під час котячого муркотіння, мають частоту від 25 до 150 герців, що сприяє:

загоєнню та регенерації тканин;

відновлення сухожиль і м'язів.

Ті самі діапазони частот використовують медики в терапевтичних цілях для зняття болю, зменшення запалення та сприяння загоєнню кісток.

Коти можуть домогти людям / фото – Pixabay

Окрім того, це чудовий безалкогольний засіб подолання стресу, бо муркотіння може знизити рівень кортизолу (гормону стресу) та артеріальний тиск.

Погладжування кішки, що муркоче, може стимулювати вивільнення в організмі людини:

окситоцину (гормону, пов'язаного з щастям і прихильністю);

серотоніну (допомагає регулювати настрій).

Тому давня бабусина приказка про те, що кіт завжди сідає на хворе місце людини та лікує її у такий спосіб – зовсім не забобони.

