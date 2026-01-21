Вони розповіли про основні фактори, що спонукають тварину лягати на господаря. Про це пише видання Catster.

Дивіться також У волинських лісах помітили нашестя омелюхів

Чому коти сплять на людях?

Емоційний зв'язок та прояв довіри

Часто це найкращий сценарій: кіт нарешті відчув до вас глибоку довіру та безпеку. Особливо помітно це у тварин з травматичним минулим або тих, хто довго адаптувався до нового дому.

Деякі коти просто так виражають прихильність – їм подобається бути поруч, коли ви спокійні та розслаблені.

Вони чудово зчитують людські емоції й нерідко намагаються "підтримати" господаря під час хвороби, стресу, депресії чи складного життєвого періоду, заспокоюючи муркотінням і теплом тіла.

Тепло та фізіологічні потреби

Через вищу базову температуру тіла коти постійно шукають теплі місця і людське тіло стає для них ідеальним джерелом обігрівання. Ваш живіт, груди чи коліна – ідеальний "обігрівач" у прохолодну пору року чи просто для комфорту.

Ще одна поширена причина – маркування території. Коли кіт треться об вас, лягає, гладить лапками, він залишає свій запах і феромони, позначаючи вас як "свою" людину.

Багато котів стають особливо ласкавими ще до того, як господиня дізнається про вагітність.



Є кілька причин, чому коти люблять лежати на людях / Фото Unsplash (Zane Lee)

Здоров'я та гормональний фон кота

Різке посилення ласкавості сигналізує про початок тічки чи вагітність у кішки.

Раптова потреба в контакті також може бути сигналом про фізичний біль або нездужання, оскільки обійми стимулюють вивільнення хімічних речовин щастя в мозку, що полегшує дискомфорт.

Вікові особливості та стрес

Літні коти часто шукають більше тепла та безпеки через: когнітивну дисфункцію (схожу на деменцію); біль у суглобах та зниження рухливості; загальне відчуття вразливості.

Також причиною може стати стрес: поява дитини, нового домашнього улюбленця, ремонт, переїзд, ваша тривала відсутність чи зміна розпорядку дня. У таких випадках кіт шукає у вас захист і заспокоєння.

Іноді це банальна нудьга або нестача уваги – кіт просто нагадує: "пограйся зі мною, приділи час!".

Чому ваш кіт ходить за вами всюди?

Проблеми зі здоров’ям і стрес,

Нудьга,

Тривога розлуки,

Кіт просить про щось конкретне,

Ігрові та мисливські інстинкти,

Хоче поїсти,

Деталі про поведінку котиків, читайте в матеріалі 24 Каналу.