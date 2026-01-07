Про це пише 24 Канал з посиланням на ecovacs.com.

Чому коти бояться пилососа та фена?

Справа не лише в гучності звуку, а й у особливостях котячого сприйняття навколишнього світу. Основна причина такої реакції – надзвичайно чутливий слух котів.

Людина сприймає звуки в діапазоні до 20 000 Гц, тоді як коти здатні вловлювати частоти від 65 000 до 85 000 Гц. Те, що для нас звучить як звичайний рівномірний гул мотора, для кота перетворюється на пронизливий, нестерпний високочастотний свист. По суті, звичайний пилосос стає для тварини своєрідною "акустичною зброєю", яка видає пронизливі звуки, недоступні людському вуху. Саме тому коти часто реагують ще до того, як прилад набирає повної потужності.

До пилососа додається ще один фактор дискомфорту – вібрація. Коти надзвичайно чутливі до коливань поверхні, які відчувають лапами. Під час роботи пилососа підлога починає вібрувати, що викликає в тварини відчуття небезпеки та втрати контролю над територією.

Окрім того, пилосос непередбачувано рухається кімнатою, порушуючи особисті кордони кота та піднімаючи в повітря запахи пилу, які неприємні для його тонкого нюху котика. З феном ситуація ще складніша. Крім потужного акустичного впливу, цей прилад створює різкий потік гарячого повітря.

Коли струмінь повітря з фена торкається кота, він інстинктивно сприймає це як атаку невідомого "шиплячого" ворога. Тому втеча – це не каприз, а природний захисний рефлекс, що спрацьовує миттєво на рівні інстинктів самозбереження.

