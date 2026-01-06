Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Iflscience.

Чи правда, що один рік собаки дорівнює семи людським?

Професор Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Трей Ідекер зазначає, що порівнювати однорічну собаку з семирічною дитиною складно. За його словами, фізіологічна зрілість у собак настає значно раніше: уже у віці 9 місяців тварина може мати потомство, що явно не вписується у спрощену формулу "помножити на сім".

Для точнішого зіставлення віку собак і людей дослідники застосували епігенетичний годинник – метод, який оцінює біологічний вік за змінами метилювання ДНК. Команда проаналізувала зразки ДНК 104 собак (переважно лабрадорів) віком від 4 тижнів до 16 років і порівняла їх з даними понад 300 людей.

Результати виявили нелінійний характер старіння: собаки дуже швидко дорослішають у перші етапи життя, а після приблизно 7 років темп старіння знижується. На основі цих даних вчені запропонували нову формулу для перерахунку віку: 16 × ln (вік собаки) + 31.

Згідно з цією моделлю, 8-тижневе цуценя еквівалентне приблизно 9-місячній людині, а однорічна собака – людині старше 30 років.

Дослідники підкреслюють, що формула є орієнтовною і потребує адаптації для різних порід, оскільки швидкість старіння в них може суттєво відрізнятися.

