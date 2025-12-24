У виданні Catster розповіли, що є щонайменше 6 причин, які виокремили ветеринари, через які ваш кіт може не любити, коли його тримають на руках, передає 24 Канал.

Чому багато котів не люблять, коли їх беруть на руки?

Така реакція може мати різні причини – від інстинктів до минулого досвіду чи здоров'я. Важливо поважати кордони тварини: якщо кіт виривається, це сигнал небезпеки чи дискомфорту для нього.

У таких випадках краще відпустити, щоб уникнути подряпин чи укусів. Якщо рана від контакту з котом гноїться, обов'язково зверніться до лікаря. Пам'ятайте: навіть якщо кіт інколи дозволяє себе потримати, це не дає права робити це щоразу – настрій і довіра змінюються.

1. Це не природна позиція для котів

У дикій природі коти спілкуються з іншими котами лише для спарювання або встановлення територій, і для них не є нормальною поведінкою, коли їх беруть на руки.

Для котів бути відірваним від землі означає втрату контролю та вразливість. Вони почуваються незахищеними.

2. Коти – незалежні та люблять контролювати ситуацію

Коти дуже незалежні і можуть вважати це неповагою, якщо ви піднімаєте їх, коли вони явно здатні самостійно піднятися. Якщо ваша кішка любить бути високо, але не любить, коли ви її піднімаєте, слід надати їй місце для сидіння. Краще облаштуйте дім котячими полицями, дряпалками чи високими лежанками – так улюбленець сам обере, коли бути "на висоті".

3. Страх і тривога

Для деяких котів сама думка про те, що їх піднімуть, викликає паніку. Вони не завжди розрізняють "добрі руки" від загрози, особливо якщо бояться висоти чи втрати опори.



Не всі коти люблять, коли їх тримають на руках / Фото Unsplash (Loan)

4. Негативний досвід у минулому

Дорослі коти, взяті з притулку чи вулиці, можуть мати травми від попередніх власників – грубе поводження, біль чи стрес. Якщо ваша кішка зазнала будь-якого насильства з боку колишнього власника або будь-якої іншої людини, цілком зрозуміло, що вона боятиметься, коли ви її піднімете.

5. Обмеження свободи

Коли ми тримаємо кота, часто обіймаємо міцно, щоб не впав. Але для тварини це відчувається як пастка – обмеження рухів викликає стрес, навіть якщо сам контакт приємний.

6. Біль або проблеми зі здоров'ям

Якщо кіт раптом змінив ставлення до обіймів (раніше все було добре, а тепер пручається), це може сигналізувати про біль: травму, проблеми з хребтом чи внутрішні захворювання. Обов'язково покажіть улюбленця ветеринару – рання діагностика важлива.