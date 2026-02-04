Він використовує обман заради власної вигоди. Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Що відомо про птаха, який бреше іншим тваринам?

Як пише американський біолог-еволюціоніст Скотт Треверс, відповідно до останніх досліджень, вилохвості дронго (Dicrurus adsimilis) з пустелі Калахарі здатні навмисно брехати заради власної вигоди.

Ці птахи живуть з іншими місцевими видами, беручи на себе роль вартового. Коли може бути небезпека, вони видають гучні звуки, які сповіщають навколишніх калахарських тварин про присутність хижаків поблизу.

Однак, як показують дослідження, дронго насправді зловживають цією довірою інших тварин. Птах часто оголошує хибну тривогу, коли помічає, що сурикати чи інші тварини поблизу знайшли їжу. Як тільки вони чули крик дронго, то кидалися навтьоки, після чого птах спокійно підлітав до їжі та забирав її собі.

Як вилохвості дронго імітують інші звуки: дивіться відео

Але і це ще не все. Подальші дослідження показали, що хитрий птах насправді використовують різноманітний репертуар сигналів тривоги, щоб обдурити інших. Потреба в цьому виникла через те, що з часом тварини навколо починають ігнорувати часто повторювані хибні тривоги, оголошені "мовою" дронго.

Фахівець вказує, що вилохвості дронго – не єдині тварини у світі, яким зрозуміла концепція брехні. Обман у тій чи іншій формі використовують також примати у соціальній взаємодії, а різні види головоногих, хамелеонів та геконів використовують камуфляж для імітації хижаків.

Як йдеться у виданні goway, вчені зазначають, що дронго проводять 90% свого дня, стежачи за тваринами, щоб імітувати звуки, які видають інші тварини. Потім вони використовують це на свою користь різними способами. Вони можуть як змусити зграю птахів повірити, що вони є частиною однієї зграї і відкликати тварин від їжі, а потім красти її для себе, так само вони збирають навколо себе різні види, щоб захиститися від більших хижаків.

