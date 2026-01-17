Науковці встигли зловити кадр. Про це пише 24 Канал з посиланням на доктора біологічних наук, співробітника нацпарку Івана Русєва.

Яку незвичну тварину побачили на Одещині?

Русєв розповів, що команда науковців пересувалася маршрутом після повідомлення про можливий проліт "Шахедів" і шукала безпечне місце. Близько заповідної зони вони помітили, як лісовий кіт раптово вискочив із заростей та швидко перескочив у сусіднє поле ріпаку. Саме там вдалося швидко сфотографувати тварину. Після цього хижак знову зник у густій рослинності, майстерно маскуючись.

Лісовий кіт (Felis silvestris) – унікальний представник дикої фауни, який є предком домашніх котиків. Проте характер та спосіб життя у них різний. Він має масивні лапи, коротший хвіст із чорним кінчиком і виразними кільцями. У парку його фіксують у різних ділянках та біотопах. Це потайний вид, який уникає людей і веде поодинокий спосіб життя.

Його раціон складається з гризунів: полівки, миші, пацюки (основа раціону) та птахів. Коти живуть поодинці, кожен має свою територію, яку мітить запахами. Найбільш активний на світанку та перед заходом сонця, хоча в глухих лісах може полювати і вдень. Завдяки своєму смугастому сіро-бурому забарвленню він практично непомітний в різних біотопах і він є справжнім майстром маскування.

В Україні лісовий кіт внесений до Червоної книги зі статусом "вразливий".

Серед головних загроз:

гібридизація з бродячими домашніми котами,

вирубування лісів,

знищення дуплистих дерев,

а також браконьєрство та випадкове потрапляння у пастки.

Інші випадки