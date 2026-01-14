Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Express.

Які породи назвав кінолог?

Першого, кого виокремив у списку Атертон, лабрадори-ретривери. Він зауважив, що їхня найпоширеніша "складність" – схильність тягнути повідець. Та така поведінка, за його словами, пов’язана з природною доброзичливістю: лабрадори прагнуть вітатися з людьми та взаємодіяти з іншими тваринами. Він вважає, що ці звички легко коригуються базовим дресируванням.

Наступного, кого він назвав, є англійський мастиф. Кінолог описує цю породу як спокійну та врівноважену, додаючи, що мастифи є "ідеальними" домашніми тваринами.

Третьою стала порода кавалер-кінг-чарльз-спаніель. За словами фахівця, це одна з найкращих серед малих собак, відзначивши м’який характер і дружелюбність.

Не всі повністю погодилися з оцінками кінолога. Зокрема, одна вигульниця собак сказала, що їй доводилося мати справу з лабрадорами з "дуже поганою поведінкою". Крім цього, деякі користувачі зауважили, що навіть великий досвід роботи з породами не може гарантувати абсолютної об’єктивності у таких висновках.

Які породи собак найбільше кусаються?

Джек-рассел-тер'єр

Сибірський хаскі

Кокер-спанієль

Чау-чау

Чихуахуа

Бордер-коллі

Такса

