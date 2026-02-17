Про це повідомили у заповіднику. Фахівці розповіли цікаві факти про цю тварину.

Що відомо про видру річкову?

Фахівці розповіли, що видра річкова – досить велика тварина з витягнутим гнучким тілом, вага якої коливається в межах 5 – 10 кілограмів, а довжина тіла 55 – 100 сантиметрів. Це спритні хижаки з високим рівнем інтелекту, вони соціальні у своїй поведінці, утворюють чималі групи та видають різні звуки залежно від ситуації – ігри, полювання, небезпека.

Вони живуть, переважно, у воді. Там же знаходять їжу – рибу, раків, жуків, крабів та інших безхребетних.

"Це азартні мисливці, які ловлять риби більше, ніж можуть з’їсти", – розповіли в заповіднику.



Біля Чорнобиля помітили видру річкову / Фото Чорнобильського заповідника

Видри також часто виходять на сушу, особливо полюбляють ковзатись у бруді чи на льоду. В них є свій спосіб розважатися, зокрема, жонглюванням каміння через груди й живіт.

Ці тварини зустрічаються практично на всій території Європи. Є вони і в Чорнобильському заповіднику, де мають всі умови для проживання й розмноження,

– йдеться в повідомленні.

