Про це повідомили у заповіднику. Фахівці розповіли цікаві факти про цю тварину.
Що відомо про видру річкову?
Фахівці розповіли, що видра річкова – досить велика тварина з витягнутим гнучким тілом, вага якої коливається в межах 5 – 10 кілограмів, а довжина тіла 55 – 100 сантиметрів. Це спритні хижаки з високим рівнем інтелекту, вони соціальні у своїй поведінці, утворюють чималі групи та видають різні звуки залежно від ситуації – ігри, полювання, небезпека.
Вони живуть, переважно, у воді. Там же знаходять їжу – рибу, раків, жуків, крабів та інших безхребетних.
"Це азартні мисливці, які ловлять риби більше, ніж можуть з’їсти", – розповіли в заповіднику.
Біля Чорнобиля помітили видру річкову / Фото Чорнобильського заповідника
Видри також часто виходять на сушу, особливо полюбляють ковзатись у бруді чи на льоду. В них є свій спосіб розважатися, зокрема, жонглюванням каміння через груди й живіт.
Ці тварини зустрічаються практично на всій території Європи. Є вони і в Чорнобильському заповіднику, де мають всі умови для проживання й розмноження,
– йдеться в повідомленні.
Яких ще тварин бачили нещодавно біля Чорнобиля?
На початку січня в заповіднику зафіксували коня Пржевальського, який прогулювався по території по коліна в снігу. Здається, що диким коням узимку некомфортно і холодно? Проте, ні, оскільки коней Пржевальського не налякаєш ані снігами, ані морозами, ані заметілями.
В заповіднику також розповідали і про рись із рисеням, які потрапили до фотопастки. Зима насправді для рисі – не перешкода. Вона чудово переносить морози, легко долає засніжені простори та навіть може перепливати крижану річку.