Яка найдовша змія у світі?

Гігантську самицю сітчастого пітона знайшли на острові Сулавесі в Індонезії. Вона офіційно увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найдовша дика змія, яку коли-небудь вимірювали. Її довжина становить 7,22 метра – від голови до кінчика хвоста. Дослідники навіть наводять порівняння: якби пітона поклали поперек футбольних воріт стандарту FIFA, він майже повністю перекрив би їхню ширину.

Крім цього, експерти зазначають, що реальна довжина змії може бути ще більшою. Під час наркозу тіло пітона повністю розслабляється, і його довжина може збільшуватися щонайменше на 10%. В такому випадку цифра могла б наближатися до 7,9 метра. Однак через ризики для тварини такі вимірювання не проводилися.

Окрім вимірювання довжини, пітона також зважили. Його вага склала 96,5 кілограмів, що є приблизно вагою дорослої великої панди. Це робили на вагах, які зазвичай використовуються для зважування мішків рису.

Рекорд було підтверджено 18 січня 2026 року. На сьогодні ж змія перебуває під опікою місцевого природоохоронця Буді Пурванто. До слова, її назвали "Ібу Барон" (що перекладається як "Баронеса").

