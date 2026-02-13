Проте є багато фактів про курей, які багато хто міг навіть не чути. Про це пише bcpca та farmsanctuary.

Дивіться також Має ефективне маскування та ще одну характерну ознаку: біля Чорнобиля помітили хижого птаха

Які факти про курей ви могли не знати?

Кури є живими нащадками динозаврів

Цей факт для багатьох може бути справжньою несподіванкою, але кури – найближчі живі нащадки динозаврів. Наукові дослідження довели спільне походження курей та тиранозавра.

Кури мають складну мову спілкування

Ці птахи використовують понад 30 різних звукових сигналів для комунікації. Вони їх використовують як сигнали стресу, попередження про небезпеку, свої почуття та пошук їжі.

Кури мають чудову пам'ять

Кури здатні розпізнавати понад 100 різних облич, навіть після тривалого перебування окремо, що підкреслює їхні можливості довготривалої пам'яті. До того ж, йдеться не лише про інших курей, вони також можуть розпізнавати обличчя людей.

Незвична гігієна та "пилові ванни"

Хоча це може здатися суперечливим, але замість води кури використовують землю для очищення. Вони викопують невелику ямку та активно "купаються" в пилу. Такі "пилові ванни" допомагають їм позбутися зайвого жиру на пір’ях та захищають від паразитів.



Кури мають незвичний спосіб вмивання / Фото Unsplash

Фізіологічні особливості

Ви коли-небудь замислювалися, чим відрізняються коричневі та білі яйця? Колір яєць, які відкладає курка, часто можна передбачити за кольором її мочок вух. Птахи з білими мочками зазвичай несуть білі яйця, а з червоними – коричневі.

Кури бачать світ особливим чином

Вони мають чудовий зір і бачать ультрафіолетове світло, що допомагає їм знаходити їжу та орієнтуватися у просторі.

Кури – дуже розумні

Дослідження показали, що кури можуть відрізняти від інших. Вони також володіють розумінням того, що предмет продовжує існувати, навіть якщо його сховали з поля зору.

Кури виявляють співчуття

Чи знаєте ви, що кури засмучуються, коли бачать або чують, що їхні курчата засмучені? Кури "підхоплюють" почуття одна одної, відчуваючи емоцію, коли бачать, що інший птах відчуває те саме.

Чому коти люблять ломитися у зачинені двері?

Багатьом відомий сценарій, як тільки ви зачиняєте двері кімнати, то потім бачите лапки, що просуваються під щілину дверей. Котики часто люблять ломитися у двері і на це в них є кілька причин: