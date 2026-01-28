Чому котики так роблять? Чи це проста цікавість, контроль території, чи щось глибше в їхній психології? Про це розповіли у виданні kinship.

Чому коти ненавидять зачинені двері?

Однією з причин є бажання контролювати територію. Коти – територіальні тварини, тому їм за своєю природою властиве бажання отримати доступ до всіх територій в просторі. Якщо їм заборонено дістатися до місця, куди вони зазвичай мають доступ, то можуть розчаруватися. Якщо в домі заведено тримати двері ванної кімнати відчиненими, то кішка відразу починає турбуватися, коли їх зачиняють. Якщо ж двері зазвичай зачинені, кішка може періодично вимагати їх відчинити, щоб оглянути внутрішній простір.

Не варто забувати і про силу котячої допитливості. Коти мають природний дослідницький потяг і зачинені двері це неприємне для них та наче створює "перешкоду для їхніх досліджень". Вони можуть думати, що по той бік є щось захопливе або цікаве, і їхні інстинкти спонукають їх досліджувати, як вказують фахівці.



Більшість котів ненавидять зачинені двері / Фото Unsplash (Mona Magnussen)

Як пишуть у виданні Сats, коти хвилюються, що двері більше ніколи не відкриються. Комусь це може видатися драматичним, але коли ваша кішка бачить зачинені двері, вона не знає напевно, коли і чи взагалі вони відчиняться. На її думку, якщо вона не зможе переконати вас відчинити двері, вона може застрягти по той бік дверей назавжди.

Коти, які ненавидять зачинені двері, можуть відчувати тривогу, коли вони розлучені з вами або коли вони взагалі залишаються на самоті. Або ж, можливо, вони просто почуваються "замкненими" в коридорі, поки ви у ванній кімнаті.

