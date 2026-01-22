Проте гладити пінгвінів не рекомендується. Про це пише видання "РБК-Україна".

Чому не можна гладити пінгвінів?

Багато хто каже, що пінгвіни з вигляду наче "плюшева" м'якенька птаха, але насправді те, що здається м’яким хутром, є щільним шаром пір'я (до 30 – 40 штук на квадратний сантиметр). Не всі це знають, але кожна пір'їнка змащена спеціальним жиром і це робить птаха водонепроникним. Відтак, жир із ваших рук може порушити цю тонку структуру, відповідно через що пінгвін може почати мерзнути у крижаній воді.

Пінгвіни також наділені блискавичною реакцією. Багатьох може ввести в оману їхня повільність на суші, однак якщо птах відчує загрозу, він вдарить дзьобом швидше, ніж ви встигнете моргнути. Ваша рука для пінгвіна – це невідомий об’єкт, який він може розцінити як загрозу і зреагувати. Удар дзьобом може серйозно травмувати руку або розбити об’єктив камери.

Загалом пінгвіни також переживають стрес, коли до них наближаються люди. Їхнє серце починає битися у шаленому ритмі. Вони бачать вас, як хижаків і стрес змушує їх витрачати енергію, яка потрібна для висиджування яєць або полювання. Буває, що через переляк пінгвіни можуть навіть покинути своє гніздо.

Не можна виключати і те, що люди можуть принести на своєму одязі або руках бактерії та віруси, до яких в пінгвінів немає імунітету. Це може діяти і навпаки, адже пінгвіни можуть переносити небезпечні специфічні хвороби (наприклад, пташиний грип).



Є низка причин, чому не варто гладити пінгвінів / Фото Unsplash (Danielle Barnes)

Варто згадати про Договір про Антарктику. Відповідно до нього, підходити до пінгвінів ближче, ніж на 5 метрів, заборонено. У випадку, якщо ж пінгвін сам іде до вас, краще завмерти й не проявляти ініціативи. Загалом порушення цих правил суворо карається.

Антарктика – туристичні оператори, що входять до IAATO, можуть отримати величезні штрафи, які потім перекладаються на порушника. Штраф за переслідування або дотик до тварини може сягати тисяч доларів.

– туристичні оператори, що входять до IAATO, можуть отримати величезні штрафи, які потім перекладаються на порушника. Штраф за переслідування або дотик до тварини може сягати тисяч доларів. Південна Африка (пляж Боулдерс) – якщо намагатиметеся торкнутися африканських пінгвінів або нагодувати, на місці виписують штраф у розмірі близько 500-1000 рандів.

– якщо намагатиметеся торкнутися африканських пінгвінів або нагодувати, на місці виписують штраф у розмірі близько 500-1000 рандів. Галапагоські острови – якщо порушується дистанція з пінгвінами та іншими дикими тваринами туриста можуть оштрафувати на 200 – 500 доларів або ж навіть депортувати з архіпелагу.

– якщо порушується дистанція з пінгвінами та іншими дикими тваринами туриста можуть оштрафувати на 200 – 500 доларів або ж навіть депортувати з архіпелагу. Австралія та Нова Зеландія – якщо торкнутися маленьких блакитних пінгвінів передбачені штрафи до 10 000 місцевих доларів, оскільки вони під особливим захистом держави.

Загалом, пінгвіни – це дикі тварини, які поважають лише силу природи та особистий простір.

