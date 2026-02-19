Незграбна, схожа на бочку акула, ліниво пливла морським дном на такій глибині, що її не могли освітити сонячні промені. Про це повідомляє AP.

До теми Гори, каньйони та долини під кригою: вчені вперше показали прихований рельєф Антарктиди

Що відомо про акулу, яку виявили неподалік Антарктиди?

Акула, яку вдалося засняти, була доволі великою – від 3 до 4 метрів завдовжки. Вона перебувала на глибині 490 метрів, і у цьому місці морське дно плавно переходило в набагато глибші води. Температура води становила близько нуля – 1,27 градуса за Цельсієм. Також поруч з акулою науковці побачили морського ската, який нерухомо лежав на морському дні.

Директор-засновник дослідницького центру Університету Західної Австралії Алан Джеймісон, розповів, що акула підтримувала цю глибину, оскільки це був найтепліший із кількох шарів води, розташованих один над одним.

Річ у тім, що Південний океан має складну шарувату структуру на глибині близько 1 тисячі метрів. Холодніша та щільніша вода знизу погано змішується з прісною водою, що стікає з льодовиків.

Ми вирушили туди, не очікуючи побачити акул, оскільки існує загальне правило, що в Антарктиді акул не буває. І це навіть не маленька акула. Це справжній трофей,

– зазначив Джеймісон.

За його словами, відомостей про інших акул, виявлених в Антарктичному океані наразі немає.

Як вдалося виявити акулу?

Вчені використали камеру, що може знімати життя у найглибших частинах Світового океану. Її встановили поблизу Південних Шетландських островів, недалеко від Антарктичного півострова.

Дослідження проводили у межах кордонів Антарктичного океану, також відомого як Південний океан.

"Це чудово. Акула опинилася у потрібному місці, камера була у потрібному місці, і вони отримали ці чудові кадри. Це має велике значення, – зазначив біолог-еколог Університету імені Чарльза Дарвіна Пітер Кайн

Як акула змогла запливти в Антарктичні води?

За словами Кайна, зміна клімату та потепління океанів потенційно можуть змушувати акул переміщатися до холодніших вод Південної півкулі. Однак наразі немає достатніх даних про зміни ареалу поблизу Антарктиди через віддаленість цього регіону.

Він додає, що акула насправді могла вже тривалий час перебувати поблизу Антарктиди, однак вона залишалася непоміченою.

Водночас Джеймісон додає, що популяція тихоокеанських полярних акул в Антарктичному океані, ймовірно, була нечисленною та людині було її важко виявити. Дослідник припускає, що інші антарктичні акули мешкають на тій же глибині 490 метрів, живлячись тушами китів, гігантських кальмарів та інших морських істот, які вмирають та опускаються на дно.

В антарктичних водах на такій глибині встановлено лише невелику кількість дослідницьких камер. Ті, що є, можуть працювати лише у літні місяці Південної півкулі – з грудня по лютий. "

"За іншими 75% року ніхто взагалі не спостерігає. І тому, я думаю, ми іноді стикаємося з такими несподіванками", – підсумував Джеймісон.

У водах поблизу Антарктиди вперше помітили акулу: дивіться відео

Нещодавно у Світовому океані виявили унікальну істоту-велетня: що про це відомо?

У так званій "опівнічній зоні" Світового океану, що простягається на глибині понад 1 тисяча метрів, океанологам вдалося зафільмувати одну з найзагадковіших істот планети – рідкісну фантомну медузу Stygiomedusa gigantea. Через примарний вигляд її називають "привидом безодні".

Ця медуза є одним із найменш вивчених і найбільш вражаючих мешканців глибин Світового океану. Її вважають справжнім гігантом серед медуз.

Мешкає Stygiomedusa gigantea в усіх океанах планети, за винятком Північного Льодовитого. Найчастіше вона трапляється у Південному океані, зокрема біля узбережжя Антарктичного півострова.

Більше про медузу Stygiomedusa gigantea та який вона має вигляд – у матеріалі 24 Каналу.