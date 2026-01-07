Виявили її у так званої "опівнічній зоні" Світового океану, що простягається на глибині понад 1000 метрів. Докладніше про сенсаційну знахідку розповість 24 Канал з посиланням на T4.

Що відомо про Stygiomedusa gigantea?

Ця медуза є одним із найменш вивчених і найбільш вражаючих мешканців глибин Світового океану. Її вважають справжнім гігантом серед медуз.

Її центральний купол або дзвін може перевищувати 1 метр у діаметрі. Однак головну увагу привертають чотири масивні стрічкоподібні ротові щупальця, що можуть виростати до 10 метрів у довжину.

Завдяки цим ротовим лопатям медуза є одним із найефективніших хижаків глибоководдя. Саме ними вона захоплює здобич у товщі води та спрямовує її до ротового отвору. На відміну від більшості родичів, це морське створіння не має типових тонких жалких ниток.



Stygiomedusa gigantea використовує свої довгі лапи, щоб ловити здобич, таку як планктон / Фото Ентоні Гілберта

Ще одна особливість фантомної медузи – її забарвлення. Червонувато-бурий колір робить тварину майже невидимою в глибоководному світловому спектрі, що допомагає їй маскуватися у темряві океану.

Мешкає Stygiomedusa gigantea в усіх океанах планети, за винятком Північного Льодовитого. Найчастіше вона трапляється у Південному океані, зокрема біля узбережжя Антарктичного півострова.

Щоправда, наука досі не має відповідей на ключові питання: скільки живе цей гігант, як він розмножується в умовах повної темряви та які механізми дозволяють підтримувати такі великі розміри за дефіциту їжі.

Як вдалося виявити медузу-гіганта?

Хоча Stygiomedusa gigantea вперше у науці описали у 1899 році, зустріч із цим створінням є надзвичайною рідкістю. Її бачили лише близько ста разів. Причина – важкодоступне середовище її існування. Зазвичай ці медузи мешкають на глибинах до 6 700 метрів, де екстремальний тиск і повна відсутність сонячного світла створюють умови, недоступні для більшості живих істот.

Однак нещодавно пілотам дистанційно керованих апаратів (ROV) Океанічного інституту Шмідта вдалося зафіксувати унікальні кадри цієї медузи. Сталося це під час дослідження підводного каньйону Колорадо-Роусон поблизу узбережжя Аргентини. Незвично, що медуза піднялася на глибину близько 253 метрів, і це дало змогу отримати відео високої якості.

Також у 2022 році дослідникам вдалося отримати високоякісне відео цього велетня у холодних водах поблизу Антарктиди.



Діаметр купола Stygiomedusa gigantea сягає близько одного метра / Фото Марка Нісінка

Що дають науці зустрічі із цим монстром?

Через обмеженість глибоководних технологій протягом десятиліть фантомна медуза залишалася загадкою. На офіційне визнання Stygiomedusa gigantea як окремого виду людству знадобилося майже 60 років після її першого відкриття.

Кожна нова зустріч із фантомною медузою нагадує дослідникам, що глибини океану залишаються менш вивченими, ніж поверхня деяких планет. Ці істоти є прикладом, як життя адаптується до умов вічної ночі та холоду, зберігаючи при цьому такі грандіозні форми та розміри.

Підводний монумент Йонагуні . Це незвичайний пам'ятник, який складається з перпендикулярно покладених один на одного блоків пісковику, паралельних стиків, спіральних "сходів" і дивних гравюр.

Срібло Третього рейху. У 1941 році в Атлантичному океані нацистська торпеда потопила вантажний корабель SS Gairsoppa, який рухався з Індію у Велику Британію. На борту судна перебували тонни цінного вантажу.

Двигуни для ракет Apollo. Наприкінці 1960-х – на початку 1970 років на орбіту Землі та місяця запустили кілька ракет Apollo. Їхні двигуни впали на дно океану.

Кладовище локомотивів. Колекція з двох потягів і залізничних артефактів заховалася під водами узбережжя Нью-Джерсі.

Гігантський кальмар довжиною до 13 метрів.

