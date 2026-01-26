Це радше може бути ознакою того, що йому нудно, має недостатньо фізичних активностей або у нього ріжуться зуби чи він тривожиться. Про це пишуть у виданні Parade Pets.

Які породи собак найчастіше нищать речі вдома?

До списку порід, які найчастіше гризуть предмети, увійшли:

Німецький дог. Це великі та доброзичливі собаки з сильними щелепами. Вони гризуть предмети, якщо їм бракує активності. Такі собаки потребують великих жувальних іграшок та щоденних занять.

Бордер-коллі. Ці собаки дуже розумні та енергійні. Гризуть не через силу зубів, а щоб зайняти розум. Якщо їхній розум не зайнятий, гризіння стає способом максимізації надлишку енергії.

Лабрадор-ретривер. Природно активні та допитливі, мають звичку "носити все у роті". Якщо у них немає регулярних вправ, то можуть почати псувати речі вдома.

Німецька вівчарка. Ні для кого не секрет, що це інтелектуальні собаки, яким необхідні і фізичні навантаження, і завдання для мозку. Відтак, жування речей для них – спосіб зняти стрес або вивільнити енергію.

Ротвейлер. Собаки цієї породи сильні та впевнені і часто гризуть речі просто через задоволення від процесу. Щоб уникнути проблем, потрібні міцні іграшки та щоденні активні заняття.

Сибірський хаскі. Ці собаки надзвичайно рухливі та витривалі. Підтримка розумової та фізичної стимуляції сибірського хаскі є ключовою. Навіть за умови великої фізичної активності хаскі все ще мають схильність гризти, тому забезпечення собак міцними іграшками для гризіння є важливим.

Боксер. Собаки цієї породи спортивні, грайливі та емоційні. Якщо енергія не витрачається на ігри чи пробіжки, боксер може "перемкнутися" на домашні речі. Велика кількість іграшок допоможе знизити ризик пошкоджень.

Які породи собак найбільше кусаються?

Джек-рассел-тер'єр

Сибірський хаскі

Кокер-спанієль

Чау-чау

Чихуахуа

