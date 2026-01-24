Проте вони реагують на слова не так, як собаки. Про це пише видання Radio Club.

Які слова розуміють коти?

За даними науковців, котики можуть впізнати голос свого господаря, розрізнити інтонації та емоційне забарвлення слів. Зазначається, що вони можуть не відреагувати на слова, проте це не означає, що тварина не зрозуміла звернення – часто вона просто не бачить у ньому користі для себе.

Японські вчені провели дослідження, результати яких показали, що котики можуть запам'ятовувати кілька десятків слів. Особливо йдеться про такі, що регулярно повторюються у повсякденному житті.

Зокрема, найшвидше котики реагують на слова, які пов'язані з приємними подіями. Серед них:

сигнали, що передують годуванню;

запрошення до гри;

слова, пов'язані зі сном або відпочинком.

Тобто такі слова, як "їсти", "гратися" вони точно ідентифікують. Ветеринари нагадують: кішки не розуміють слова так само, як і люди. Вони реагують на звук + емоція + дія, створюючи стійкий асоціативний зв’язок. Саме тому, що частіше одне й те саме слово супроводжується однаковою дією чи емоцією, то швидше кішка його запам'ятовує.

Так, прості команди на кшталт "сюди", "не можна", "їсти" чи "злізь" кішки цілком здатні розпізнавати. Але на відміну від собак, їхня реакція сильно залежить від настрою, довіри до людини та власного бажання в конкретний момент. Якщо кішка ігнорує команду – це не впертість і не непослух, а цілком усвідомлений вибір. Фахівці радять використовувати короткі, чіткі слова з однаковою інтонацією. Довгі речення кішка швидко фільтрує як несуттєвий фоновий шум.



Вчені з'ясували, які слова насправді розуміють коти / Фото Unsplash (River Kao)

Важливість інтонації

Для кішки тон голосу часто важить значно більше, ніж якесь конкретне слово. Одне й те саме звертання може викликати зовсім різні реакції: лагідний, м’який голос викликає інтерес і довіру, а різкий чи сердитий – настороженість, а іноді й втечу. Саме тому кішки так тонко відчувають зміну настрою людини.

До речі, котики чудово розрізняють голоси членів сім’ї і відразу розуміють, хто саме до них звертається. Деякі коти навіть реагують на імена інших тварин у домі – це яскравий прояв розвиненого асоціативного мислення.

Окрім людської мови, кішки дуже уважно "слухають" побутові звуки: шелест пакета, клацання дверей, знайомі кроки в коридорі. Усі ці шуми вони швидко пов'язують із конкретними подіями (корм, прогулянка, прихід когось із господарів тощо) і часто реагують ще до того, як ви щось скажете.

Чому ваш кіт ходить за вами всюди?

Проблеми зі здоров’ям і стрес,

Нудьга,

Тривога розлуки,

Кіт просить про щось конкретне,

Ігрові та мисливські інстинкти,

Хоче поїсти,

